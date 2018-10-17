瑞幸自曝惊天丑闻 ：股价狂跌 订单暴增

（德国之声中文网）中国知名连锁品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）于周四（4月2日）晚间发布公告称，2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额约22亿元。公司董事会已成立特别委员会，负责对2019年财年财报审计期间的问题展开调查。消息一出，瑞幸咖啡股价盘前暴跌超过80%，触发多次熔断。

这家在开曼群岛注册、在美国纳斯达克股票市场上市的公司随即引起中国证监会的"高度关注"。中国证监会周五在其网站公开表示："不管在何地上市，上市公司都应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务。中国证监会将按照国际证券监管合作的有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。"

早有端倪

"世纪大骗局" 、"最大黑天鹅" 、"重磅深水炸弹"……瑞幸咖啡自爆丑闻后，如此震撼的标题比比皆是。然而，也有业内人士表示对瑞幸业务造假的消息并不感到意外。

因为早在今年1月底，美国做空机构浑水（Muddy Waters）发布的一份匿名报告指出，瑞幸自2019年第3季起开始捏造财务和运营数据，夸大门市的订单量、每笔订单商品数、商品淨售价，从而营造单店营利的假象。对此，瑞幸于2月初发布澄清公告，否认所有指控。

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从2018年1月试营运、2019年5月在美国那斯达克上市、再到同年年底自称已超越星巴克，正式成为中国市场最大的咖啡连锁品牌，瑞幸咖啡帝国崛起的速度之快、势头之猛，令其一直饱受争议：有人惊叹这种神话一般的存在，也有人并不看好这种疯狂烧钱的扩张模式，毕竟瑞幸的杀手锏主要就是融资补贴、外卖咖啡和快速开店。

"你一杯我一杯，瑞幸股价能起飞"

就在瑞幸自曝丑闻引起业内人士一片哗然的同时，一觉醒来发现瑞幸股价大跌的中国网民关心的问题似乎更加实际：自己的优惠券和预存款是否很快就要失效了。于是，消费者纷纷在小程序和APP下单，导致相关程序瘫痪，部分实体店也出现大排长龙的景象。瑞幸咖啡周五在其新浪微博的官方账号表示："中午高峰期，APP崩了，程序员小哥哥正在紧急抢修中"。

瑞幸营运之初就将主要客户群体设为办公室白领和爱叫外卖的学生。如今，不少学生党在相关文章下留言："瑞幸要挺住啊，我还没开学呢！"

瑞幸官方账号当天早些时候还发表了"今天也要元气满满"的鼓励性图文，粉丝对此表示支持，有人甚至呼吁："你一杯我一杯，瑞幸股价能起飞"。"性价比高" 、"味道更符合中国人口味"是瑞幸拥趸对这一咖啡品牌的常见评价。

也有网民调侃称："瑞幸是民族之光，去割美国机构韭菜然后在在国内拼命烧钱补贴降价回馈消费者。"为此，有评论严肃指出："瑞幸给所有中概股的形象蒙上了一层阴影，将引发一场对中国企业的信誉危机。"