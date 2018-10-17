 瑞幸自曝惊天丑闻 ：股价狂跌 订单暴增 | 经济纵横 | DW | 03.04.2020

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经济纵横

瑞幸自曝惊天丑闻 ：股价狂跌 订单暴增

通过免费或极低折扣“请”用户喝咖啡、被称作“中国版星巴克”的瑞幸咖啡自曝22亿元财务造假，引起一片哗然、股价暴跌，然而消费者当前关心的问题似乎更加实际。

Luckin Coffee - Coffee Startup (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

（德国之声中文网）中国知名连锁品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）于周四（4月2日）晚间发布公告称，2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额约22亿元。公司董事会已成立特别委员会，负责对2019年财年财报审计期间的问题展开调查。消息一出，瑞幸咖啡股价盘前暴跌超过80%，触发多次熔断。

这家在开曼群岛注册、在美国纳斯达克股票市场上市的公司随即引起中国证监会的"高度关注"。中国证监会周五在其网站公开表示："不管在何地上市，上市公司都应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务。中国证监会将按照国际证券监管合作的有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。"

早有端倪

"世纪大骗局" 、"最大黑天鹅" 、"重磅深水炸弹"……瑞幸咖啡自爆丑闻后，如此震撼的标题比比皆是。然而，也有业内人士表示对瑞幸业务造假的消息并不感到意外。

因为早在今年1月底，美国做空机构浑水（Muddy Waters）发布的一份匿名报告指出，瑞幸自2019年第3季起开始捏造财务和运营数据，夸大门市的订单量、每笔订单商品数、商品淨售价，从而营造单店营利的假象。对此，瑞幸于2月初发布澄清公告，否认所有指控。

观看视频 02:36

喝咖啡成為中國的時尚

从2018年1月试营运、2019年5月在美国那斯达克上市、再到同年年底自称已超越星巴克，正式成为中国市场最大的咖啡连锁品牌，瑞幸咖啡帝国崛起的速度之快、势头之猛，令其一直饱受争议：有人惊叹这种神话一般的存在，也有人并不看好这种疯狂烧钱的扩张模式，毕竟瑞幸的杀手锏主要就是融资补贴、外卖咖啡和快速开店。

"你一杯我一杯，瑞幸股价能起飞"

就在瑞幸自曝丑闻引起业内人士一片哗然的同时，一觉醒来发现瑞幸股价大跌的中国网民关心的问题似乎更加实际：自己的优惠券和预存款是否很快就要失效了。于是，消费者纷纷在小程序和APP下单，导致相关程序瘫痪，部分实体店也出现大排长龙的景象。瑞幸咖啡周五在其新浪微博的官方账号表示："中午高峰期，APP崩了，程序员小哥哥正在紧急抢修中"。

瑞幸营运之初就将主要客户群体设为办公室白领和爱叫外卖的学生。如今，不少学生党在相关文章下留言："瑞幸要挺住啊，我还没开学呢！"

瑞幸官方账号当天早些时候还发表了"今天也要元气满满"的鼓励性图文，粉丝对此表示支持，有人甚至呼吁："你一杯我一杯，瑞幸股价能起飞"。"性价比高" 、"味道更符合中国人口味"是瑞幸拥趸对这一咖啡品牌的常见评价。

也有网民调侃称："瑞幸是民族之光，去割美国机构韭菜然后在在国内拼命烧钱补贴降价回馈消费者。"为此，有评论严肃指出："瑞幸给所有中概股的形象蒙上了一层阴影，将引发一场对中国企业的信誉危机。"

 

 

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叫板星巴克  瑞幸咖啡"烧钱"抢占中国市场

星巴克20年前进军中国时曾放出豪言，要以每15个小时就开一家分店的速度扩张。现在，瑞幸咖啡来势汹汹，放话要每隔3.5个小时就要开一家旗舰店，碾压星巴克。有分析人士指出，这家中国咖啡连锁店烧钱抢占市场的做法让人不免想起滴滴和优步当年的"相杀"。 (20.01.2019)  

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