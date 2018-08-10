瑞安飞行员罢工　5.5万乘客受影响

（德国之声中文网）为抗议瑞安航空不良的薪资待遇与工作条件，瑞安飞行员今日发起24小时的罢工。近400个瑞安航班遭到取消，占全欧洲今日逾2400个航班的约六分之一。估计约5.5万名乘客受到影响，其中德国冲击最大(4.2万人)。

瑞安航空是目前欧洲最大的廉价航空公司。长久以来，该航空标榜"紧缩、效率、尽可能便宜"，删减其营运成本，如降低飞机周转时间、降落在次要机场和选用新型客机等，使票价最低化。他们甚至表示想节省厕所空间，"我们有三个厕所，如果把其中两个拿掉，就可以再多六个座位。这样一来票价可以再下降5%。" 瑞安首席执行官奥利里(Michael O'Leary)说。

几年前，奥利里曾在关于竞争对手爱尔兰航空(Aer Lingus)飞行员的加薪议题上表示，他一直以来都不打算再为他的员工加薪。"飞行员仅是人人拥戴的计程车司机。当然，驾驶的是一辆复杂的计程车，而且想必他们须要受很好的训练。不过这也只是一份这样的工作─把人从A地载到B地。"

瑞安航空航线通往30几个国家

对于瑞安飞行员的罢工行动，飞行员工会表示支持。飞行员工会发言人今早说："瑞安航空卖出每一张超过39欧元机票的同时，获取总额14亿欧元的利润。""很清楚的，这就是让员工自掏腰包(即压榨员工)。"他说。发言人也表示，机师乐意"协商薪资"，而不是"承担企业风险"。

事实上，葡萄牙、西班牙和比利时的瑞安机组人员早在两周前就发起为期两天的罢工。约600个航班停飞，近10万人受影响。连同今日德国飞行员的罢工，是自去年底以来规模最大的廉航飞行员罢工行动。

至于被取消班机的乘客，瑞安航空表示他们会个别通知，并提供他们改票或退票，但对于额外的损失航空公司不予理赔。

倘若瑞安航空想再创更高利益，就必须持续寻求低成本的经营模式；但自家的飞行员已不容许再受剥削，且当前各家航空业者极力招揽飞行员。面对眼前的难题，奥利里必须在低价策略与员工薪资间取得平衡。