 瑞安飞行员罢工　5.5万乘客受影响 | 经济纵横 | DW | 10.08.2018

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经济纵横

瑞安飞行员罢工　5.5万乘客受影响

欧洲廉航瑞安航空(Ryanair)本周五在德国、比利时、瑞典、爱尔兰与荷兰的飞行员罢工，以争取工作薪资与待遇的改善。瑞安航空取消全欧洲近400个航班，约5.5万名乘客受影响，其中大部分是德国人。

Ryanair-Streik Flughafen Schönefeld (picture alliance/dpa/B. Settnik)

瑞安飞行员这次罢工持续24小时

（德国之声中文网）为抗议瑞安航空不良的薪资待遇与工作条件，瑞安飞行员今日发起24小时的罢工。近400个瑞安航班遭到取消，占全欧洲今日逾2400个航班的约六分之一。估计约5.5万名乘客受到影响，其中德国冲击最大(4.2万人)。

DW.COM

“这是合谋，是不许可的资助”—爱尔兰廉价航空公司“瑞安”（Ryanair）如此抨击联邦德国政府对柏林航空公司（Air Berlin）的供贷承诺。其实，有关哪些是许可的、哪些是不许可的争议，其来久矣。 (17.08.2017)

乘客带上氧气罩，飞机紧急迫降：瑞安航空（Ryanair）一架客机机舱内发生技术了故障，30多人被送往医院。 (14.07.2018)

瑞安航空是目前欧洲最大的廉价航空公司。长久以来，该航空标榜"紧缩、效率、尽可能便宜"，删减其营运成本，如降低飞机周转时间、降落在次要机场和选用新型客机等，使票价最低化。他们甚至表示想节省厕所空间，"我们有三个厕所，如果把其中两个拿掉，就可以再多六个座位。这样一来票价可以再下降5%。" 瑞安首席执行官奥利里(Michael O'Leary)说。

几年前，奥利里曾在关于竞争对手爱尔兰航空(Aer Lingus)飞行员的加薪议题上表示，他一直以来都不打算再为他的员工加薪。"飞行员仅是人人拥戴的计程车司机。当然，驾驶的是一辆复杂的计程车，而且想必他们须要受很好的训练。不过这也只是一份这样的工作─把人从A地载到B地。"

Ryanair-Werbung | Europa: Grenzenlos günstig (imago/Ed Gar)

瑞安航空航线通往30几个国家

对于瑞安飞行员的罢工行动，飞行员工会表示支持。飞行员工会发言人今早说："瑞安航空卖出每一张超过39欧元机票的同时，获取总额14亿欧元的利润。""很清楚的，这就是让员工自掏腰包(即压榨员工)。"他说。发言人也表示，机师乐意"协商薪资"，而不是"承担企业风险"。

事实上，葡萄牙、西班牙和比利时的瑞安机组人员早在两周前就发起为期两天的罢工。约600个航班停飞，近10万人受影响。连同今日德国飞行员的罢工，是自去年底以来规模最大的廉航飞行员罢工行动。

至于被取消班机的乘客，瑞安航空表示他们会个别通知，并提供他们改票或退票，但对于额外的损失航空公司不予理赔。

倘若瑞安航空想再创更高利益，就必须持续寻求低成本的经营模式；但自家的飞行员已不容许再受剥削，且当前各家航空业者极力招揽飞行员。面对眼前的难题，奥利里必须在低价策略与员工薪资间取得平衡。

  • Katar Doha Qatar Airlines beim Start (picture-alliance/dpa)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第一名：卡塔尔航空公司

    准点率89%，服务质量9,5，赔偿态度8,86。总分9,08。本次对72家航空公司的评比中，卡塔尔国际航空公司拨得头筹。

  • Deutschland Streik am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第二名：德国汉莎航空公司

    准点率76%，服务质量9,5，赔偿态度8,63。总分8,57。

  • Etihad Airways Boeing 777-3FX (Reuters/J. Naegelen)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第三名：阿联酋航空公司

    准点率86%，服务质量9,3，赔偿态度7,47。总分8,43。

  • Flugbegleiterinnen Fluggesellschaft Singapore Airlines (picture alliance/dpa/Singapore Airlines)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第四名：新加坡航空公司

    准点率85%，服务质量9,8，赔偿态度6,77。总分8,33。

  • Südafrika Airline South African Airways Flugzeug im Landeanflug (picture-alliance/Paul Mayall)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第五名：南非航空公司

    准点率85%，服务质量7,8，赔偿态度8,69。总分8,31。

  • Flugzeug - WOW Air Iceland (picture-alliance/dpa/W. Minich)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第1名：冰岛航空公司

    准点率75%，服务质量6，赔偿态度1,68。总分5,04。

  • Royal Jordanian Airlines (Getty Images/AFP/K. Mazraawi)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第2名：皇家约旦航空公司

    准点率83%（比汉莎高！），服务质量6，赔偿态度0,83（整个评比中垫底！）。总分5,13。

  • Pakistan International Airline PIA (Reuters/F. Mahmood)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第3名：巴基斯坦航空公司

    准点率61%，服务质量6，赔偿态度4,22。总分5,43。

  • Airbus A319-111 von easyJet (Imago/Lutz Winkler)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第4名：easyJet

    准点率79%(超过汉莎) ，服务质量8，赔偿态度1,31，拖了总分的后腿。总分5,66。

  • Fluggesellschaft Air Mauritius Airbus A319 F (Imago/Aviation-Stock/M. Mainka)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第5名：毛里求斯航空公司

    准点率69%，服务质量8，赔偿态度3,33。总分5,99。


 

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乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

乘客求助网站 Airhelp对全球72家国际航空公司做了网上征询调查。调查分3个方面：准点度、服务质量以及对乘客的赔偿态度，它们在总分为10分中各占三分之一。 (20.06.2018)  

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