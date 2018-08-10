瑞安航空总裁发表针对穆斯林的种族主义言论

（德国之声中文网）爱尔兰廉价航空公司瑞安航空（Ryanair）总裁奥利里（Michael O'Leary）因为时常发表挑衅性的言论或想法而闻名。无论是他对体重超重者提高票价的想法，还是他对自己员工的嘲讽，或者是他对飞机厕所收费的提议，都让他和他的公司成为人们谈论的话题。

最近，奥利里在接受英国《时报》专访时谈到飞行安全问题。这位航空公司总裁明确地表示，穆斯林男子们乘坐爱尔兰瑞安航空公司的班机时，在机场将受到比其他乘客更严格的安检。

奥利里说："是谁制造了那些爆炸袭击案？是那些独自旅行的单身男人。" 但是，"对此你却什么也不能说，否则就会被认为是种族主义者，但总的来说，袭击者主要都是具有穆斯林信仰的人。"

这位瑞安航空公司总裁接着说，但是，只要有家人陪伴，穆斯林男子通常就没有了危险性，愿和自己的孩子同归于尽的可能性"通常为零"。

"伊斯兰恐惧症"

奥利里的话立刻引起反响。英国穆斯林理事会一位发言人指责奥利里患有"伊斯兰恐惧症"。

工党政治家马哈茂德（Khalid Mahmood）在接受《泰晤士报》采访时称奥利里的表述是种族主义言论。他说，在德国本周有一个白​​人杀害了十人，"难道要我们也来刨析一下白人的特征，看看他们是否是法西斯主义者？"

苛刻降低成本的瑞安航空目前是欧洲第二大航空公司

奥利里倡导的所谓"刨析法"（Profiling）就是在刻板印象的基础上，根据一个人的外部特征将其列入可疑分子之列并进行检查。例如去年科隆警察便出于对穆斯林的刻板印象而拦截几名穆斯林年轻人进行搜查，因此受到"种族偏见"的指责。据目击者称，当时这几名穿着长袍的穆斯林年轻人在斋月结束时一边高呼"真主至大"（Allahu Akbar）一边走进科隆中央车站时，被警方错误地怀疑为恐怖分子。

李京慧/ 王凡 (法新社、德新社)