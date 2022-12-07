西欧内陆山地国家。北靠德国，西邻法国，南接意大利，东临奥地利和列支敦士登。首都伯尔尼，其他主要城市有巴塞尔、苏黎世、日内瓦、卢塞恩等。

作为永久中立国，瑞士自1815年后从未卷入过国际战争，自2002年起才成为联合国正式会员国，但瑞士实行积极外交政策且频繁参与世界各地的重建和平活动。瑞士为红十字国际委员会的发源地且为许多国际性组织总部所在地，如联合国日内瓦办事处。在欧洲区域组织方面，瑞士为欧洲自由贸易联盟的创始国及申根区成员国，但并非欧盟及欧洲经济区成员国。