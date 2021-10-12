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西欧内陆山地国家。北靠德国，西邻法国，南接意大利，东临奥地利和列支敦士登。首都伯尔尼，其他主要城市有巴塞尔、苏黎世、日内瓦、卢塞恩等。
作为永久中立国，瑞士自1815年后从未卷入过国际战争，自2002年起才成为联合国正式会员国，但瑞士实行积极外交政策且频繁参与世界各地的重建和平活动。瑞士为红十字国际委员会的发源地且为许多国际性组织总部所在地，如联合国日内瓦办事处。在欧洲区域组织方面，瑞士为欧洲自由贸易联盟的创始国及申根区成员国，但并非欧盟及欧洲经济区成员国。
瑞士《新苏黎世报》撰文分析了酝酿70多年的台海冲突的背景，以及若爆发战争美国驰援台湾的可能性。《慕尼黑信使报》则指出，中国将美国视为一个失败的霸主，正试图阻挠其崛起。
在3月于阿拉斯加不欢而散之后，中美最高外交官员沙利文及杨洁篪6日在瑞士苏黎世进行长达6小时的会谈。有美方官员说，这是拜登政府与中国有过「最深入的对话」。
据知情人士向《南华早报》透露，美国白宫国家安全顾问沙利文和中共政治局委员杨洁篪本周将在瑞士举行会谈。针对美国贸易代表戴琪的对华贸易政策演讲，官媒《环球时报》刊发社评呼吁“考虑用非贸易战胁迫方式与中国共商解决问题”。
在是否要求员工接种新冠疫苗的问题上，德国汉莎航空终于打破了沉默。该公司表示，由于各国出台了越来越严厉的防疫规定，汉莎也将要求机组人员必须接种疫苗。
奥地利《维也纳报》刊评认为，欧洲应当尽量在美中争霸中保持中立，并且积极斡旋从而保护世界和平。瑞士《圣加仑日报》则反对欧洲在这场体制竞争中保持中立，坚信美国能够凭借价值观优势捍卫其世界主宰者的地位。
中远集团和汉堡港达成交易、入股集装箱码头的消息，引发了《时代周报》的批评，作者认为欧洲各港口总是把邻居作为目标，却忘了和邻居携手抵御中国影响力。瑞士《联邦报》则继续关注中国宣布停止新建境外煤电项目。
世界知识产权组织（WIPO）发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国目前排名第12位，较2020年上升2位。据东京调研公司近日发布的分析，在6G专利申请数量方面，中国遥遥领先，占比超过40%。
为期一个月的联合国人权理事会会议本周在瑞士开幕。会前场外出现了一道「失踪者之墙 」介绍据称是失踪或被关押的维族人。此举让北京怒不可遏。
德国《商报》呼吁中美两国在阿富汗问题上开展合作，不要相互指责，这样才能避免阿富汗重新变成恐怖主义温床。瑞士《每日导报》指出，中国并没有支持塔利班，北京与之对话不过是一种实用主义的态度。
中国官媒接连多日引述瑞士生物学家说法，指美国对主张新冠病毒与中国实验室无关的专家恐吓施压，但瑞士指出这是「错误新闻」，要求媒体及网民立即删除相关文章。
人们总是为璀璨星空和自然美景着迷。这是瑞士摄影师Markus Eichenberger捕捉下的画面，均拍摄于瑞士雪朗峰。
这位阿根廷-瑞士钢琴家是当代世界最著名音乐家之一。即使到了耄耋之年，她全身也笼罩着一种充满性感的音乐光环。
瑞士的科学家和志愿者们在各地田地种下2000条内裤，这是为了长出「内裤树」吗？当然不是！这是一个货真价实的科学实验，目的是检测各地土壤的健康状况，内裤种下一段时间后被挖出来，内裤越腐烂，洞洞越多，就说明土壤越健康。另外，不要担心，科学家们使用的都是新的纯棉内裤。
瑞士苏黎世环保组织号召人们骑车抗议，不仅凸显环保意识，同时也做了健身运动。
很长时间里，普京都不急于答复这一邀请。现在，他终于接受了拜登的邀请，将于6月16日在瑞士举行双边峰会。在这一背景下，中国官媒环球时报总编胡锡进也发长微博，论述美国影响下中俄关系的现状。
作为世界第二大经济体，中国共产党在加强对内控制的同时，也在不断向自由世界发起挑战。瑞士外交官威德摩尔认为，当今的国际局势同19世纪末德意志帝国崛起时的情况非常类似。
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