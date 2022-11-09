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西欧内陆山地国家。北靠德国，西邻法国，南接意大利，东临奥地利和列支敦士登。首都伯尔尼，其他主要城市有巴塞尔、苏黎世、日内瓦、卢塞恩等。
作为永久中立国，瑞士自1815年后从未卷入过国际战争，自2002年起才成为联合国正式会员国，但瑞士实行积极外交政策且频繁参与世界各地的重建和平活动。瑞士为红十字国际委员会的发源地且为许多国际性组织总部所在地，如联合国日内瓦办事处。在欧洲区域组织方面，瑞士为欧洲自由贸易联盟的创始国及申根区成员国，但并非欧盟及欧洲经济区成员国。
上周日，中国全境出现5400个新冠感染病例，感染者人数同欧洲小国瑞士的感染人数相当。但对于坚持清零政策的中国来说，疫情却是"极其严峻"。有人担心，大规模的停摆浪潮又会来临。
中国驻瑞士大使对瑞士媒体表示，瑞士如果在乎瑞中关系，就应该避免跟随欧盟的脚步对中国实施制裁。
在风景如画的一条瑞士铁路线上，一辆长长的火车完成了一段旅行。这辆总长度达到1.9公里的列车由100节车厢组成，它打破吉尼斯世界纪录，是世界上最长的客运列车。
瑞士非二元性别作家洛里松（Kim de l'Horizon）以首部小说《血书》获得2022年德国图书奖。他将该奖项献给正在为自己的权利而抗争的伊朗妇女。
如果地上交通繁忙，常常堵车，在地下凿开隧道怎么样？瑞士计划打造一个保护环境，节约能源的地底货运交通工程。猜猜看，打造这样一个总长70公里的地下隧道要投资多少欧元？
瑞士信贷银行股份有限公司(Credit Suisse AG)计划明年在中国推出财富管理业务。官方数据显示，截至6月份，中国的财富管理市场规模为29万亿元（约合4.2万亿美元）。
国际社会在瑞士卢加诺（ Lugano ）会议上作出众多承诺，会议的宗旨是，战后的乌克兰应变得更美好、更数字化，更绿色。会议的唯一缺陷是，尚无具体的财政落实方案。
瑞士联邦法院周五（7月8日）就前国际足联主席布拉特和前欧洲足联主席普拉蒂尼涉及的百万美元酬金欺诈案作出无罪判决。
长颈鹿拥有如此修长美丽的脖子，原来只是为了获得更多的交配机会？一支由中国、美国、瑞士、德国等国学者组成的联合科研团队近期在美国《科学》杂志上撰文指出，化石研究表明，长颈鹿脖子越长，就越能在争风吃醋打架时占据优势。
瑞士媒體報導，北京因瑞士批評其人權問題，而不願參與更新雙邊自貿協議談判。當地有經貿團體表示，不希望瑞士政府對中國人權問題採取強硬態度。
50位奥地利人知名人士公开质疑本国的中立地位。然而，奥地利与瑞典、芬兰不同，大多数国民和政党都希望保持中立。这是为什么？
《北巴伐利亞信使報》建議德國經濟界向對手學習，也加强經濟内循環，從而減輕對中國的依賴性。瑞士《金融經濟報》則認爲，中國的嚴格防疫措施將拖累全球經濟。
德国《焦点杂志》刊评指出，俄罗斯入侵乌克兰，反而限缩了自己的战略自主空间，从而落入了中国势力范围，沦为北京的朝贡国。瑞士《新苏黎世报》注意到斯里兰卡的经济危机，认为该国的惨状并不能全怪中国。
德国电视二台关注德国对中国的经济依赖性，并提出问题：如果北京像俄罗斯入侵乌克兰一样入侵台湾，欧洲和德国该如何作答？瑞士《巴塞尔报》指出，中国在国际间以和平缔造者自居，但却透过其官媒向民众传递美国是 『始作俑者』等论述。
丹尼尔·施奈德（Daniel Schnyder）是当代非常活跃的瑞士作曲家和萨克斯风演奏家。请听他创作的低音长号和钢琴奏鸣曲。
俄罗斯和乌克兰官员周一开始在白俄罗斯边境进行谈判，在俄罗斯入侵乌克兰四天后，世界各国政府和一些国际企业开始对俄罗斯实施制裁。一向保持中立的瑞士今天也宣布冻结俄罗斯人的资产，并将对普京和一些俄罗斯官员实施金融制裁。
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