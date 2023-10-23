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西欧内陆山地国家。北靠德国，西邻法国，南接意大利，东临奥地利和列支敦士登。首都伯尔尼，其他主要城市有巴塞尔、苏黎世、日内瓦、卢塞恩等。
作为永久中立国，瑞士自1815年后从未卷入过国际战争，自2002年起才成为联合国正式会员国，但瑞士实行积极外交政策且频繁参与世界各地的重建和平活动。瑞士为红十字国际委员会的发源地且为许多国际性组织总部所在地，如联合国日内瓦办事处。在欧洲区域组织方面，瑞士为欧洲自由贸易联盟的创始国及申根区成员国，但并非欧盟及欧洲经济区成员国。
瑞士联邦议会选举初步结果显示，被指通过关注外国人犯罪进行仇外宣传的右翼民粹政党支持率显著上升。
瑞信研究所新近公布了一年一度的《全球财富报告》。报告指出，2008年以来首次出现全球总财富比上一年缩水减少的情况。财富损失最多的国家是美国，其次是日本、中国、加拿大和澳大利亚。法国人和英国人比德国人更有钱。
德国《世界报》认为，中国远没有看起来那般强大，因为西方自由体系才是创新能力的保障。瑞士《新苏黎世报》则警告说，中国政府表面上把西方当朋友，实际上一直视西方民主国家为意识形态敌人。
瑞士情报部门周一（6月26日）表示，俄罗斯对乌克兰的入侵使众多国际组织所在地的该国成为俄罗斯和中国间谍活动的中心。全球正在转向由美国和中国之间的系统性竞争塑造的两极世界秩序。
瑞士洛桑管理学院（IMD）每年推出世界竞争力排名，今年的榜单上，德国排名22位，下滑了7位，排在中国之后。
瑞士国民议院6月1日晚间投票否决了一项旨在允许第三国向乌克兰出售瑞士军火物资的法案。俄乌战争爆发以来，围绕是否应当恪守中立，瑞士各界展开了激烈争论。此法案被否决后，德国、丹麦等国无法向乌克兰转运瑞士军火。
瑞士《观察报》记者的调查显示，多家时装网店打着经营巴黎、阿姆斯特丹或者苏黎世时装的旗号，卖的都是来自中国的假冒商品。
根据一项新的研究，与中国和欧盟以外的其他重要经济体脱钩，将对德国经济造成非常大的打击。发表该研究的著名经济学家费尔伯梅尔提醒政治家必须非常谨慎地处理脱钩问题。
一具6700萬年前的暴龍骨架4月18日在蘇黎世拍出613萬美元高價。這具暴龍骨架高3.9公尺，長11.6公尺，是2008至2023年間在美國發現的三種不同暴龍的293塊骨頭組成的複合骨架。
饱受俄军空袭之苦的乌克兰急需防空系统。现在，德国的一套“爱国者”系统已经交付给乌克兰。与此同时，瑞士继续拒绝第三国向乌克兰转交瑞士军火，该国恪守中立的姿态已经引起了德国政界的不满。
来自瑞士的“气候老奶奶”们想通过法律诉讼强制执行气候保护。现在，位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院正在审理此案。这是一个新奇的现象。
瑞士央行向爆发财务危机的瑞士信贷银行伸出援手，向瑞士信贷提供500亿瑞郎的借款。这笔巨款有办法缓解目前的危机吗？
瑞士联邦议会上下两院否定了一项放宽战争物资法的议案，拒绝了德国等国将瑞士弹药转运到乌克兰的请求。在德国寻购瑞士封存的豹2坦克的问题上，瑞士议会正在进行讨论，但批准的可能性很小。
欧洲的狂欢节有多疯狂呢？从匈牙利毛茸茸的生物到苏格兰的神秘维京游行，从热情醉人的科隆到神秘而性感的威尼斯，我们将向您展示欧洲六个狂欢节气氛特别疯狂的地方。您最想去哪里撒野呢？
在中美關係緊張之際，美國財長耶倫18日將和中國高級官員劉鶴在瑞士見面，一同討論全球經濟並尋求加深雙邊溝通。兩人首次的實體會談，為何備受關注？
通货膨胀的大潮中，瑞士法郎可谓一枝独秀。人们带着羡慕的眼光问道，这个山地小国货币坚挺的秘诀是什么？
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