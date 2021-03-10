瑞士首发对中战略文件 北京批「贴恶意标签」

(德国之声中文网) 瑞士政府19日发布其首份与中国相关的战略文件，表示该文件旨在两国的关系中建立「更大的一致性」，即使「两国之间存在明显的价值观差异」。

根据瑞士资讯报导，瑞士政府在声明说，中国近年来发展迅速，在经济和政治上都成为一个重要的国际力量，而中国也是瑞士第三大贸易伙伴，两国间有自由贸易协定，以及「几十种对话渠道」。

声明中写道：「然而，两国之间的价值观也存在明显的差异，因此，确保对华政策明确和一致至关重要。」

更严格审视中国人权问题

瑞士外交部长卡西斯 (Ignazio Cassis) 19日在瑞士首都伯尔尼介绍对华外交政策时说，人权对话和贸易利益是中瑞关系的两个关键问题。他表示，瑞士希望有一个独立的中国政策，并透过该政策解决双边问题。

他向现场媒体表示：「中国在人权问题上进行对话的意愿有所减弱，而该国国内的人权状况却变得更糟。对瑞士来说，人权对话仍然是关键。战略文件内容将确保所有双边协议都涉及人权问题。」

瑞士政府表示，瑞士愿意继续与中国进行人权对话，该对话在2018年後便陷入僵局。 卡西斯认为，艰难的对话总比没有对话要好。卡西斯21日在接受瑞士《新苏黎世报》采访时说，瑞士将更加严格审视中国的人权问题。他说，处理人权问题不再只是外交部的专属责任，而是整个瑞士政府的责任。

卡西斯表示，瑞士各城市丶科学机构和企业也可以为保护基本权利做出贡献。他说：「随着所有领域的参与，我们希望在人权问题上拥有更大的说服力。」

在被问及中国的香港政策时，卡西斯说，瑞士对民主权利的缩水感到担忧。关于中国迫害维吾尔人的问题，他也说，这显然是对少数民族权利的侵犯，瑞士已经向北京明确表达关切。

此外，瑞士政府已经禁止国有防务公司Ruag向香港警方提供弹药。该公司原本计划供应香港警方主要用于军用狙击步枪的子弹，但瑞士政府内部的一个监督小组决定，这种弹药被用于对付平民的风险太大。

着重知识产权与自由贸易协定

该战略文件也概述了双方在贸易丶投资丶教育丶研究和旅游业等领域的关系。瑞士政府特别提到了知识产权以及使双边自由贸易协定现代化的必要性。

瑞士的运动人士一直在敦促瑞士政府重新谈判与中国长达施行6年之久的自由贸易协定，以试图改善该国的人权状况。该国媒体广泛报道新疆再教育营的议题。

另外，瑞士政府的文件也点出了永续性与数字化的议题，并称中国与瑞士因价值观与制度不同，让双方在这两个议题上有不同的看法。该政府的声明写道，瑞士主张建立一个受国际法约束的数字空间，而瑞士政府的计画「国际日内瓦」将发挥核心作用。

在商业与教育的部分，瑞士认为该政府内部应该加强信息交流和协调，以促进所有与中国打交道的政府部门之间的信息共享。文件指出，该国政府欢迎企业代表丶非政府组织和高等教育机构之间的信息交流，强调这些领域将是瑞士的「全方位瑞士」战略的其中一部分。瑞士政府的联邦委员会将向议会的外事委员会通报这一战略文件。

中国：瑞士给中国贴上恶意标签

中国驻瑞士大使馆22日上午针对瑞士的「中国战略」文件做出回应，表示虽然该文件肯定中国在经济发展取得的巨大成就，也对中瑞关系做了积极评价，但北京批评瑞士对中国的政治制度丶少数民族政策和人权发展状况进行无端指责与攻击。

中国驻瑞士使馆在声明中写道：「瑞士给中国贴上一些恶意的标签，向外界释放出错误信号。这些说法背离基本事实，不利于中瑞关系健康发展。中方对此表示坚决反对。」

中国使馆重申，中国重视且保护人权，特别是少数民族的权益，中国人民也享有充分的民主与自由。声明写道：「世界上没有两片相同的树叶，也没有完全相同的政治制度模式，不同文明多元共生才是常态。一个国家体制是否合适，是这个国家的人民说了算。我们希望瑞士摒弃意识形态偏见，尊重中国人民对适合本国国情发展道路和社会制度的选择。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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