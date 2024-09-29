瑞士表示支持中国主导的和平计划 基辅方面表示失望

据路透社报道，瑞士外交部周六（28日）表示支持中国主导的结束乌克兰战争的和平计划。基辅方面表示，这一立场令人失望且不合逻辑。

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰的战争已经进入第三年，但冲突双方在未来的和平道路上仍相距甚远。乌克兰总统泽连斯基正在推行“胜利计划”，而俄罗斯总统普京表示，只有基辅放弃大片领土并承诺放弃加入北约，谈判才有可能开始。

周五（27日），中国外长王毅和巴西总统首席特别顾问阿莫林（Celso Amorim）在纽约联大会议期间共同主持了乌克兰危机“和平之友”小组部长级会议，共有17国参加，瑞士以观察员身份出席了这场会议。

瑞士外交部发言人比多（Nicolas Bideau）对路透社表示，“我们支持这样的发展。”比多称，中国今年5月提出和平计划被收录《联合国宪章》后，瑞士立场出现转变。他说：“这意味着我们对这些举措的看法发生了重大变化。中巴所做出的具体外交努力可能会引起我们的兴趣。”

据中国外交部公布的消息，中国外长王毅在与巴西总统首席特别顾问阿莫林举行会见时说，中巴同其他志同道合的“全球南方”国家即将成立乌克兰危机“和平之友”，这是中巴和“全球南方”国家为寻求和平所做的努力。

他说，“和平之友”不是封闭的集团，而是开放的平台；不寻求竞争对抗，而是开展包容性对话。“和平之友”是为和平应运而生，应得到国际社会的欢迎。“和平之友”旨在发出客观理性的声音，将为政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。

泽连斯基：“我们必须尽快结束战争” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

不过此前，乌克兰总统泽连斯基质疑中国和巴西推动乌克兰和平背后的“真正利益”。

泽连斯基周三在联合国大会上说：“当有人提出替代方案、半心半意的解决方案、所谓的原则时，这不仅无视乌克兰人​​的利益和苦难……它不仅无视现实，还给了（俄罗斯总统）普京将战争继续下去的政治空间。”

他说：“乌克兰人永远不会接受——永远不会接受。为什么世界上有人会认为，残酷的殖民历史，如今不适合任何人，但现在却可以强加给乌克兰？”

乌克兰外交部对瑞士的表态发表声明回应称，泽连斯基总统提出的和平方案是“实现全面、公正和可持续和平的唯一途径”。

乌克兰外交部重申其坚持“没有乌克兰的参与就无法谈论乌克兰（问题）”的原则，并表示提案必须以《联合国宪章》为基础，并尊重乌克兰在国际公认边界内的主权和领土完整。

它呼吁瑞士“以及所有支持国际法和《联合国宪章》的国家”不要参与“只会使乌克兰实现全面、公正和可持续和平的进程复杂化”的倡议。

乌克兰外交部补充说：“那些不承认俄罗斯无端武装侵略乌克兰的事实、将受害者和侵略者等同起来、以牺牲乌克兰主权和领土为代价提出缓和局势的倡议，乌克兰不可能支持。”

瑞士和平峰会

今年6月，93个国家参加了在瑞士比尔根斯托克（Bürgenstock）举行的乌克兰和平会议。瑞士共向160个国家发出了邀请，但是没有邀请俄罗斯。中国一开始就拒绝与会，巴西只派了一位观察员，印度和南非的与会代表层级都在部长级以下。

和平峰会举行前，乌克兰总统泽连斯基曾在新加坡出席“香格里拉对话”防务峰会时表示，中国向其他国家及其领导人施压，阻止他们参加即将在瑞士举行的乌克兰安全峰会。泽连斯基说，俄罗斯利用中国在该地区的影响力和中国外交官，竭力破坏和平峰会。“像中国这样一个独立的大国沦为普京手中的工具，真是令人遗憾，”他补充道。

瑞士和平会议声明没有明确谴责俄罗斯对乌克兰发动的侵略，也没有要求其撤军，而是援引联合国宪章，“承诺放弃威胁和使用武力侵犯他国的领土完整和独立”。声明强调，必须尊重所有国家的主权、独立和国际认可边界内的领土完整，这也包括乌克兰。

尽管如此，声明文本也没有得到所有国家的认可。13个国家没有签署这份声明，包括巴西、墨西哥、沙特、南非、印度和印尼，加上缺席的俄罗斯和中国，G20国家中有8个都不支持瑞士和平峰会的闭幕文件。

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泽习会有望举行？

前乌克兰副外长查理（Oleksandr Chalyi）9月12日在北京参加香山论坛期间称，中国国家主席习近平下个月可能会与乌克兰总统泽连斯基举行会晤。

他说，乌克兰与北京的外交关系已经改善，现在有可能举行会晤。

查理表示，注意到中国为帮助恢复欧洲安全所做的努力，“现在我们乌克兰所有人都在等待一些接触，泽连斯基总统和习近平主席之间的直接接触”。

路透社报道指出，北京在俄罗斯入侵乌克兰事件中一直保持中立，但同时与莫斯科保持着密切的战略关系。

时任乌克兰外交部长的库列巴今年7月访问了北京。

有消息报道称，泽连斯基计划在11月举办另一场和平峰会，这次俄罗斯将受到邀请。

不过，克里姆林宫方面目前认为与乌克兰的和平谈判缺乏基础。俄罗斯总统发言人佩斯科夫9月早些时间曾表示：“就和平解决乌克兰冲突而言，目前尚未出现具体的轮廓。……欧洲各国的说法很多。但我们没有从遥控这一进程、指挥西方的国家那里听到任何有关此事的消息。”佩斯科夫指的是美国。

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