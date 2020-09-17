瑞士犯罪小说大师：迪伦马特百年

（德国之声中文网）瑞士的犯罪小说有一个特点：时间尺度不同。案件调查过程有时不走寻常路，速度效率欠佳。而弗里德里希·迪伦马特（Friedrich Dürrenmatt）的作品更是独树一帜。瑞士将于今年隆重纪念这位瑞士著名作家的百年诞辰。

迪伦马特笔下不紧不慢的伯尔尼探长贝尔拉赫(Bärlach)寡言少语、老谋深算，同时深受胃病困扰，在刑事调查方面往往有一套自己的法律体系。好莱坞导演约翰·福特（John Ford）曾计划拍摄迪伦马特的小说《法官和他的刽子手》（Der Richter und sein Henker），但无果而终。这部小说和其他迪伦马特的作品一样，都有相应的时代背景。1933年纳粹崛起、希特勒夺权的影响不仅反映在其小说中，在中立的瑞士也有迹可循。

好莱坞明星英格丽·褒曼（ Ingrid Bergman ）在电影《老妇还乡》（1963年）中扮演老妇人

在小说中，迪伦马特对他那大块头的主人公是这样描述的："贝尔拉赫曾长期在国外生活，先在君士坦丁堡，后来在德国以刑事学家著称，最后在美因河畔法兰克福的刑事调查部门担任负责人。可是1933年他回到了祖国。他回国的原因并非由于热爱故乡伯尔尼，而是因为他给了当时德国新政府的一名高级官员一记耳光……"

讽刺幽默的横向思想家

迪伦马特是一位牧师的儿子，于1921年1月5日在瑞士的爱蒙塔尔(Emmental) 出生。那里的幽静小村庄斯塔尔登（Stalden） 后来成为他笔下许多故事发生地的原型。他的作品包括剧本、小说、犯罪小说、广播剧。

并非所有迪伦马特的作品都能扬名海外。迪伦马特在瑞士被视为讽刺幽默作家和犀利的时代批评者，常常对权威和文坛进行抨击。他的很多作品在国外不被理解。如今，他的作品堪称典范，其中有好几部被收入不少学校的必读书目。

著名文学评论家马塞尔·莱希-拉尼基（Marcel Reich-Ranicki）曾称他为横向思想家。1990年，他在《法兰克福汇报》上写道："迪伦马特是一位总是横坐在所有椅子之间的作家。他所有的作品都是挑衅，这些挑衅的基础来自于其可怕和普遍的消极性。"

上世纪60年代，迪伦马特担任其作品《弗兰克五世》（Frank der fünfte）的导演

巅峰之作：《老妇还乡》

迪伦马特于1956年创作的剧作《老妇还乡》（Der Besuch der alten Dame） 曾在美国、欧洲、前苏联甚至中国和印度的剧院里都上演过。即使是他这部最成功的剧作也有凶恶色彩：一个亿万富翁回到瑞士家乡，提出用钱换取那个曾经背叛她的人的性命。这部剧作甚至被导演伯哈特·维奇（Bernhard Wicki）拍成了电影。 好莱坞明星英格丽·褒曼（ Ingrid Bergman ）在影片中扮演主角。

罪孽与赎罪、犯罪与集体共谋、合作与同流合污--这些都是迪伦马特的经常会提到的内容。在他还是个小学生的时候，已经开始关心这些主题。当时他想成为一名画家和艺术家。

然而，1941年，年轻的迪伦马特先后在伯尔尼大学和苏黎世大学学习哲学、神学、德国文学和艺术史。当时，他支持瑞士联盟（Eidgenössische Sammlung）--一个亲希特勒的右翼学生组织，这令其父亲大为失望。

主业：剧作家

迪伦马特在1943年创作了他最早的叙事作品：《圣诞》（Weihnacht） 和 《施刑者》（Der Folterknecht）。但他当时对写作并没有把握。1945年后，他以绘画和平面设计为生。直到晚年，迪伦马特也不忘用绘画的方式来诠释他的主题。 瑞士《世界周刊》(Die Weltwoche)请他做戏剧评论家。他因此经常去苏黎世看戏剧演出：喜剧和经典话剧。迪伦马特被舞台上的野性所吸引，于是开始写自己的剧本。

《立此存照》（Es steht geschrieben）是迪伦马特的第一个剧本，于1947年在苏黎世首演，引起评论家和观众的激烈争论，但也为他带来了一个文学奖荣誉。他作为当代剧作家的地位由此奠定。

全球电影界的经典之作

1957年，这位瑞士作家受一位电影制片人的委托编写剧本。影片《光天化日之下》（Es geschah am helllichten Tag，1958年），如今已成为电影界的经典之作，而剧中所讲述的连环杀手的刑事案件在当时则是一个丑闻。杰特·弗罗比（Gerd Fröbe）饰演剧中儿童杀手，海因茨·吕曼（Heinz Rühmann）饰演探长。

迪伦马特并不同意他的剧本被大幅修改，也不看好吕曼扮演的那个保守的德国探长。他根据这个剧本又创作了他的反犯罪小说《承诺》（Das Versprechen），后来这部小说被多次拍成电影，最近一次是在2001年，杰克·尼科尔森（Jack Nicholson）在这部好莱坞影片中饰演一位退休的侦探警察。

迪伦马特的私人住宅现在是一个博物馆

迪伦马特的工作效率很高，但一生都在与糖尿病和其他疾病作斗争。他偶尔过度饮酒，更无利于健康。 他的一些剧本和小说获得世界声誉，例如反核喜剧《物理学家》（Die Physiker）和犯罪小说《法官和他的刽子手》。瑞士帝欧根尼出版社(Diogenes)今年将出版新的全集。

作为一个作家，迪伦马特一生都在寻找他所说的 "极坏转折"。他的故事里没有解决方法。他一次又一次成为诺贝尔文学奖的热门人选。但最终，和他的朋友、后来的竞争对手马克斯·弗里施（Max Frisch）一样，迪伦马特总是空手而归。

他的遗产：瑞士文学档案馆的奠基人

妻子夏洛特（Charlotte ）想逃避迪伦马特70岁生日的庆祝活动，于是订了一起环游世界的行程。据其亲近朋友后来的讲述，迪伦马特并不想这样做。他的反应是："别催我"。准备出发前不久，1990年12月14日，这位患有严重糖尿病的作家因心脏病去世，终年69岁。

迪伦马特将自己的遗产捐赠给了自己的祖国，但同时提出了一个附加条件，即建立瑞士文学档案馆。1991年，该档案馆作为伯尔尼国家图书馆的一部分向世人开放。如今，它收藏了包括弗里德里希·葛劳斯（Friedrich Glauser）在内的瑞士作家的400多件遗物。所有作品都存放在精美的手工套盒和档案盒中，这座档案馆堪称是一座文学宝库。

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