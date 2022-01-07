瑞士“气候奶奶”们提出首起气候政策诉讼

（德国之声中文网）在斯特拉斯堡欧洲人权法院（ECHR）充满未来色彩的大楼前，几十名示威者已经排好队。他们主要来自瑞士，属于"气候老奶奶"组织。根据他们自己提供的信息，该组织有超过"2000名退休年龄的妇女"，平均年龄为73岁，他们起诉自己的国家侵犯了他们的人权。环保组织"绿色和平"支持这一诉讼。

在斯特拉斯堡法庭的听证会上，有四位女士代表"气候老奶奶"。其中一位是威德勒-韦尔蒂（Rosmarie Wydler-Wälti）："对我们这些老年妇女来说，热浪中的死亡率过高"，她在听证会之前就已经提出了自己的观点。

她的论点是：由于瑞士在应对气候变化和污染方面做得不够，也没有办法应对欧洲这些年来的热浪。这就危及了原告们的健康，侵犯了她们的生命权。

斯特拉斯堡的欧洲人权法院大楼

政府律师：诉讼没有依据

瑞士政府的律师查布莱斯（Alain Chablais）在法庭上持完全不同的观点："瑞士已经制定了一系列的法律来减少有害的气体的排放。 声称瑞士政府不作为或拒绝设定排放限制的说法是不公平的"，该律师认为。

瑞士政府的辩护律师指出，该国的温室气体净排放量会在2030年前减半，并在2050年前降至零。另外他反驳原告诉求的主要论点是，不能从欧洲委员会的《人权公约》中得出针对个人的气候保护是基本人权的结论。而该公约是斯特拉斯堡欧盟人权法院履行司法权的基础。

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"气候政策的改变不能通过法院的裁决来强制进行。应对气候变化和环境政策仍将是一个政治和民主决定的领域"，查布莱斯说。毕竟，气候保护必须囊括整个社会，而不仅仅是政府。整个诉讼程序没有任何法律依据。

"发表意见的权利"

申请人的律师西莫尔（Jessica Simor）反驳说，欧洲人权法院已经是"气候老奶奶"们的最后手段："瑞士法院根本无视对申请人的影响。申请人的陈述权受到了侵犯"。

瑞士法院曾以无法受理为由驳回了这些气候活动人士们提出的两起诉讼。欧洲人权法院是欧洲委员会、欧洲国家联盟的一个机构。它完全独立于欧盟。



满怀希望的原告期待着欧洲人权法院对瑞士的裁决

挪威的巴德森（Arnfinn Bardsen）法官说，在这场诉讼进入讨论与气候政策有关的细节之前，将讨论欧洲人权法院受理该案以及对国家政策做出广泛裁决的法律基础是什么。

巴德森是此案的22名法官之一，他们在法院的听证室里花了近三个小时听取各方的论证。裁决可能需要一到两年的时间才能做出。欧洲人权法院将把瑞士妇女们的案件与两个类似的案件结合起来，然后作出原则性的裁决。

来自法国诺曼底地区格朗德桑特（Grand-Synthe）的前市长卡瑞姆（Damien Careme）曾起诉法国对气候变化不作为。他的案件今天也得到了审理。今年夏天，葡萄牙年轻气候活动家的诉讼案也将被审理，他们想起诉30个国家侵犯了他们的基本权利。

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原告希望确定先例

法院新闻办公室声称，这是欧洲人权法院首次处理基本人权与全球变暖之间联系的问题。该法院通常对来自欧洲委员会46个成员国的案件进行裁决，处理错误的定罪、逮捕、酷刑和国家的任意行为。

"法院已经认识到，对于国家没有采取必要的气候行动是否侵犯了我们老年妇女的人权这一问题，迫切需要找到答案，"气候老奶奶协会联合主席威德勒-韦尔蒂在斯特拉斯堡的听证会后表态称。

另一位原告马勒(Anne Mahrer)希望能树立一个先例，让各国遵守巴黎气候协议的规定。马勒告诉德国广播电台（Deutschlandfunk）："这是历史性的一天。女士们还希望她们能够健康地活到做出判决结果的那一天。初始原告中最年长的一位（生于1931年）已经在诉讼期间去世。

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