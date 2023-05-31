瑞士拒绝他国援乌瑞士军火 恪守中立引争议

（德国之声中文网）根据瑞士现行的永久中立法案，瑞士生产的军火不得被运往正在发生武装冲突的地区；只有在联合国安理会决议谴责俄罗斯入侵乌克兰的情况下，瑞士政府才被允许利用例外条款允许第三国向乌克兰战区输送瑞士制造的军火物资。不过，鉴于俄罗斯拥有安理会否决权，这种情况几乎不可能发生。

瑞士国民议院此次投票，只有75票支持修订中立法的新法案，98票反对该法案允许第三国向乌克兰转让瑞士军火。

多年前，德国曾经从瑞士采购过一批装甲车以及坦克使用的弹药。但是，德国在向乌克兰提供装甲车以及坦克时，却受限于瑞士中立法案，不被允许一同供应瑞士产的弹药。丹麦、西班牙等国向瑞士提交的相似申请，也被以同样理由驳回。

瑞士社会各界围绕中立法案的争议也依然在持续。支持修订中立法案的人认为，必须要加大对乌克兰的支持力度，从而为欧洲的安全做出更大的贡献。反对者则认为，此举会损害瑞士在国际上的中立地位，还会导致该国过度亲近北约。

同时，瑞士还受到越来越大的国际压力。北约以及欧盟各国政府正在施压，认为不支持乌克兰就是事实上纵容侵略者，试图让瑞士软化中立法案。不少西方国家还指责恪守中立的瑞士客观上成为了俄罗斯寡头的避风港，这也让瑞士担心自身的国际形象。

瑞士国民议院此次否决的法案，并不会平息是否允许向乌克兰运送军火的争议。在另一起案例中，德国"豹2"主战坦克的制造商莱茵金属集团正在寻求回购瑞士封存的25辆该型坦克。德国经济部、国防部虽然表示，这批坦克虽然不会被转运往乌克兰，却是用于填补本国坦克援乌后留下的空缺。瑞士政府不久前已经表示，这种做法并非是将瑞士制造的军火运往乌克兰，因此不损害中立法案。

不过，这一"间接援助乌克兰"的做法同样面临着不小的阻碍：议会首先需要批准这批封存的坦克退出现役，然后政府才能启动出售程序。按照计划，瑞士国民议院将在六月中旬开始讨论此案，联邦院（上院）则将在秋天讨论此案。已经有部分上院议员表示了反对意见：间接援助也会损害瑞士中立地位，且鉴于当前国际安全形势，瑞士很可能自己也需要这批封存的坦克。

(德新社、南德意志报等)

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



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