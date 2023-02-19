瑞士拒绝他国将瑞士产弹药转运乌克兰

（德国之声中文网）继联邦院之后，瑞士国民院也在本周三（3月9日）否定了一项放宽战争物资法的议案。反对者认为，瑞士的中立性不应受到影响。《战争物资法》禁止他国将其从瑞士购买的武器转出口到参与国际冲突的国家。

先前，德国等国申请将瑞士生产的弹药转运到乌克兰，但瑞士国民院对此表示拒绝，理由是联合国全体大会已谴责俄罗斯对乌克兰的攻击是一场侵略战争，因此无法批准他国向乌克兰转运瑞士制造的武器。

瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞（Alain Berset）本周二在纽约向记者表示，"鉴于我们瑞士的法律框架，出口武器是不可能的，"他说，"对于政府和联邦委员会来说，我们必须并且希望维持这一法律框架。"

回购豹2希望渺茫

2月底，德国政府还向瑞士询问是否能够通过德国军火商莱茵金属公司回购瑞士封存的豹式坦克，以填补德国及德国的北约伙伴、欧盟伙伴向乌克兰交付坦克后产生的缺口。由于瑞士遵循中立原则，禁止向战争中的国家提供武器，柏林方面向其保证，不会将这些坦克送往乌克兰。但是，德国的这一请求也遇到很大障碍。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



瑞士军队拥有134辆正在服役的豹2坦克，以及96辆保存在仓库里、但并没有正式退役的豹2坦克。后者定期接受测试，但没有进行现代化改造。按照瑞士法律，不再投入使用的武器和军事服务必须经瑞士议会正式批准 "退役"后，才能出售给他国。

瑞士议会目前正在举行春季会议，是否允许向乌克兰提供武器是讨论的热点议题。瑞士国防部称："从军队的角度来看，原则上可以在满足六个机械化营的全部装备要求的基础商，放弃有限数量的作战坦克，但先决条件是议会让它们退役。"

但是，瑞士议会上院--联邦院，对交易瑞士现有的豹式坦克感到怀疑。2月初，瑞士安全政策委员会以8票对2票否决了一项议会倡议。该倡建议让最多30辆不再投入使用的豹2坦克从军队退役并重新卖给德国。但反对者表示，这些坦克作为战略储备和备件储存是必要的。

豹2坦克有何过人之处？

社会党籍的瑞士安全政策委员会主席维尔纳·萨尔兹曼（Werner Salzmann）说，瑞士议会批准的可能性很小。他说，"一方面，我们必须保持我们的军队有防御能力。第二点是：这将是一个环形交易，我们不能这样做，因为瑞士保持中立"。环形交易的意思是，来自瑞士的坦克取代有关国家提供给战争中的一方的坦克。

萨尔茨曼指出，今年是瑞士的选举年。"对瑞士社会党选民来说，中立是一个非常重要的问题。任何放松禁令之举都会被视为单方面帮助乌克兰。根据中立法，这是不可能的。"

他强调，俄罗斯对乌克兰的战争违反国际法，这也是联合国全体大会的决议。但由于涉及到平等对待参与冲突的所有各方的问题，因此不能用联合国决议来推翻中立原则。

（德新社）

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