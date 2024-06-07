瑞士总统谈峰会：实现和平需要双方坐在谈判桌前

瑞士总统告知此次乌克兰和平峰会不会签署和平协会，因为实现和平需要双方坐在谈判桌前。但这是一个为今后奠定基础的开端。

（德国之声中文网）由瑞士做东的乌克兰和平会议将于6月15、16两日举行。瑞士联邦总统阿姆赫德(Viola Amherd)强调，这只是一个开端，“对我们来说，很明显，会议不会在结束时签署和平协议。”

阿姆赫德在接受《法兰克福汇报》采访时说，实现和平需要双方坐在谈判桌前，她提到俄罗斯缺席此次峰会。她说，“在可能的后续会议中，俄罗斯也可能会参与。”

阿姆赫德总统在采访时明确表示，中国虽然在公开声明中称不会出席，但也表示对此次和平会议非常重视，相关对话仍在继续进行。

她说，会议能否成功还需要那些与俄罗斯关系密切的国家的参与。印度已经确认参加，南非尚未做出最终决定。

阿姆赫德总统说，“对我们来说，重要的是不仅仅有西欧国家和美国参加。已经确认参加的80多个国家中，大约一半来自西欧，另一半来自非洲、南美和亚洲。全球南方国家并未缺席。”

瑞士总统还表示，此次会议旨在创建一个对话平台，初步讨论通过什么途径能够实现乌克兰和平。会议并不讨论在严格意义上的乌克兰和平问题，而是“仅仅”涉及人道主义、核安全、航行自由和粮食安全等议题。

她说，“我们希望建立信任，寻找对平民以及对未来和平都很重要的解决方案。”

80多个国家确认出席的国家中包括德国，肖尔茨总理将亲自前往峰会。俄罗斯没有被邀请与会，不过莫斯科曾表示，即使收到邀请，他们也不会派代表出席。

基辅方面宣布的和平峰会参与国数字略有不同，称已有100多个国家接受了邀请，并称会议的主旨是讨论由泽连斯基总统提出结束俄乌战争的和平计划。

2024年1月泽连斯基访问瑞士 图像来源: Alessandro della Valle/KEYSTONE/picture alliance

美国称鼓励中国参加乌克兰和平峰会

美国国务院发言人周四（6月6日）在新闻会上表示，美国鼓励中国参加本月在瑞士举行的乌克兰问题峰会。他说，“我们当然会鼓励中国参加此次峰会。他们之前也参加过类似的峰会。我们认为，他们的出席会很有帮助。”

北京已表示将不出席峰会，称交战双方都出席是实质性和平会议的前提条件。莫斯科也曾嘲讽道，没有自己在场的峰会毫无意义。此前，乌克兰指责俄罗斯试图破坏这次会议。

美国国务院发言人还表示，中国应该打击为俄罗斯国防工业助一臂之力的公司，而这样做“更有帮助”。

美国要求中国企业在美欧和俄罗斯之间做出抉择。美国指责中国企业向俄罗斯提供军民两用物资。

去年12月，拜登总统发布了一项行政命令，对帮助莫斯科规避西方制裁的金融机构实施制裁。

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(德新社、路透社)

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