瑞士办乌克兰问题峰会 乌方邀习近平出席

乌克兰总统泽连斯基的一位高级顾问表示，乌克兰正在邀请中国国家主席习近平参加瑞士举行的关于乌克兰问题的和平峰会。会议的日期和具体地点尚未确定。
（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰已近两周年，乌克兰总统泽连斯基的一位高级顾问透露，乌方正在邀请中国国家主席习近平参加瑞士举行的全球和平峰会。中国与俄罗斯关系密切，自2022年2月俄罗斯举兵入侵乌克兰以来，中方拒绝称俄罗斯入侵乌克兰为"战争"或"入侵"，也没有谴责俄罗斯。北京表示所有国家的主权和领土完整都应受到尊重。中国也表达过调解冲突的意愿。泽连斯基的高级顾问佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）接受路透社采访时表示："我们肯定在邀请中国参加峰会，而且是邀请最高级别，即中国国家主席参加会议。他还补充说："中国的出席对我们来说非常重要。我们正在与中方合作。我们让世界上的合作伙伴参与进来，让他们向中方转达参加这样的峰会有多么重要。"
就在俄罗斯入侵乌克兰的几周之前，普京出席了在北京举行的冬奥会，并同中方发表联合公告，宣布两国的"友谊无上限"。此后中国大幅增加了对俄罗斯能源的进口。
中立国瑞士应泽连斯基的请求同意主办关于乌克兰问题的和平峰会，但日期和地点尚未确定。佐夫克瓦说，相关团队仍在研究细节。
佐夫克瓦还指出，超过80个国家的国安顾问在瑞士的达沃斯举行世界经济论坛的前夕召开开会，讨论乌克兰提出的结束俄乌战争的10点和平计划。 俄罗斯未受邀参加会议，并曾表示，乌克兰的 10 点计划将毫无结果。
该提议的内容包括恢复乌克兰的领土完整、俄方撤军、确保粮食和能源安全以及释放所有战俘。夫克瓦说："我们将（在峰会上）讨论落实这一（和平）方案的路线图。"
去年基辅的反攻未能在战场上取得突破后，西方盟国出现了厌战情绪，乌克兰正竭力维持国际社会的支持。前线局势依然没有什么变化，而最近，加沙危机成为全球关注的焦点。
俄罗斯和乌克兰就俄罗斯军机坠毁事件在联合国安理会相互指责。莫斯科声称，该飞机在俄罗斯别尔哥罗德被乌方击落。俄罗斯驻联合国副大使波良斯基（Dmitry Polyanskiy） 说："我们目前掌握的所有信息都表明，我们面对的是一起有预谋、经过深思熟虑的犯罪。"联合国安理会周四（1月25日）应俄罗斯的要求召开紧急会议。双方都呼吁进行调查。俄罗斯称，飞机坠毁时，飞机上有65 名要交换的乌克兰战俘，还有 3 名俄罗斯军人和 6 名机组人员。所有乘客全部遇难。波良斯基指出："乌克兰高层对路线非常了解，知道士兵们将以何种方式被运送到交换地点。"
乌克兰在联合国安理会上否认了俄方的说法。乌克兰常驻联合国副代表赫里斯蒂娜·哈约维辛（Khrystyna Hayovyshyn）表示："乌克兰未被告知被俘人员的数量、路线和运输方式。这就可能构成俄罗斯故意危害被囚人员的生命和安全。" 美国常驻联合国副代表伍德（Robert A. Wood）表示，俄罗斯"一再试图推卸对这场毫无意义的战争悲剧的责任，好像它是受害者而不是侵略方。"
（路透社等）
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