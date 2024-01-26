瑞士办乌克兰问题峰会 乌方邀习近平出席

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰已近两周年，乌克兰总统泽连斯基的一位高级顾问透露，乌方正在邀请中国国家主席习近平参加瑞士举行的全球和平峰会。中国与俄罗斯关系密切，自2022年2月俄罗斯举兵入侵乌克兰以来，中方拒绝称俄罗斯入侵乌克兰为"战争"或"入侵"，也没有谴责俄罗斯。北京表示所有国家的主权和领土完整都应受到尊重。中国也表达过调解冲突的意愿。泽连斯基的高级顾问佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）接受路透社采访时表示："我们肯定在邀请中国参加峰会，而且是邀请最高级别，即中国国家主席参加会议。他还补充说："中国的出席对我们来说非常重要。我们正在与中方合作。我们让世界上的合作伙伴参与进来，让他们向中方转达参加这样的峰会有多么重要。"

就在俄罗斯入侵乌克兰的几周之前，普京出席了在北京举行的冬奥会，并同中方发表联合公告，宣布两国的"友谊无上限"。此后中国大幅增加了对俄罗斯能源的进口。

中立国瑞士应泽连斯基的请求同意主办关于乌克兰问题的和平峰会，但日期和地点尚未确定。佐夫克瓦说，相关团队仍在研究细节。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



和平计划

佐夫克瓦还指出，超过80个国家的国安顾问在瑞士的达沃斯举行世界经济论坛的前夕召开开会，讨论乌克兰提出的结束俄乌战争的10点和平计划。 俄罗斯未受邀参加会议，并曾表示，乌克兰的 10 点计划将毫无结果。

该提议的内容包括恢复乌克兰的领土完整、俄方撤军、确保粮食和能源安全以及释放所有战俘。夫克瓦说："我们将（在峰会上）讨论落实这一（和平）方案的路线图。"

去年基辅的反攻未能在战场上取得突破后，西方盟国出现了厌战情绪，乌克兰正竭力维持国际社会的支持。前线局势依然没有什么变化，而最近，加沙危机成为全球关注的焦点。

能否没收俄罗斯海外资产并提供给乌克兰？

基辅和莫斯科就俄军机坠毁事件相互指责

俄罗斯和乌克兰就俄罗斯军机坠毁事件在联合国安理会相互指责。莫斯科声称，该飞机在俄罗斯别尔哥罗德被乌方击落。俄罗斯驻联合国副大使波良斯基（Dmitry Polyanskiy） 说："我们目前掌握的所有信息都表明，我们面对的是一起有预谋、经过深思熟虑的犯罪。"联合国安理会周四（1月25日）应俄罗斯的要求召开紧急会议。双方都呼吁进行调查。俄罗斯称，飞机坠毁时，飞机上有65 名要交换的乌克兰战俘，还有 3 名俄罗斯军人和 6 名机组人员。所有乘客全部遇难。波良斯基指出："乌克兰高层对路线非常了解，知道士兵们将以何种方式被运送到交换地点。"

乌克兰在联合国安理会上否认了俄方的说法。乌克兰常驻联合国副代表赫里斯蒂娜·哈约维辛（Khrystyna Hayovyshyn）表示："乌克兰未被告知被俘人员的数量、路线和运输方式。这就可能构成俄罗斯故意危害被囚人员的生命和安全。" 美国常驻联合国副代表伍德（Robert A. Wood）表示，俄罗斯"一再试图推卸对这场毫无意义的战争悲剧的责任，好像它是受害者而不是侵略方。"

（路透社等）

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