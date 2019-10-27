 瑞士公投反恐同 逾六成选民支持立法 | 文化经纬 | DW | 10.02.2020

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文化经纬

瑞士公投反恐同 逾六成选民支持立法

瑞士公投结果指出，多数选民支持用法律制裁歧视同性恋者。但反对者认为，新法律可能扼杀言论自由。

Schweiz Genf Referendum Gesetz gegen Homophobie (Reuters/D. Balibouse)

(德国之声中文网) 瑞士周日(2月9日)投票决定，禁止因性倾向歧视他人。

瑞士用公投实现直接民主。就算是争议议题，只要够多的人提出要求，就可诉诸公投。

瑞士周日的全民公投决定，立法禁止与性倾向有关的仇恨言论或歧视，违者最高可判处3年徒刑。目前的刑法涵盖基于种族、血统和宗教的歧视。

这项修法2018年在瑞士议会首次获得通过，但是却引发是否威胁到言论自由的讨论，而送交公投。

现在，在大部份政党支持修法保护男女同志、双性恋等族群时，修法获得62%选民的支持。

然而，右翼政党－瑞士人民党(SVP)却反对这项法律。瑞士人民党也是国会里面最大的政党。瑞士人民党称移民已经引入了仇视同性恋的观点，驱逐移民和促进社会对话将比立法有效。

瑞士自2007年起便开始认可同性伴侣登记为民事结合关系，但至今仍未將同婚合法。

各方评价

瑞士人民党议员贝尔蒂纳特（Eric Bertinat）告诉法新社，他认为该法律是"同性恋者推动LGBT计划，让同志伴侣迈向同性婚姻和医学辅助生殖的一部分"。另一个小的基督教政党－联邦民主联盟(EDU)的主席弗鲁(Marc Frueh)称之为「审查法」。

但是另一方面，左倾政党、绿党、以及中间政党都支持这项法律。提出这项修法的瑞士社会民主党议员芮納(Mathias Reynard)告诉瑞士媒体说:「这是历史性的一天...这对所有人都意义重大，也向所有曾经是歧视受害者的人发出强烈信号。」

法律内容

虽然这次公投中，大多数人反对因性倾向歧视他人，但是该修法内容并未取缔因性别认同产生的歧视。根据《紐約時報》报导，议员们起初也想要将保护跨性别者的条文纳入修法当中，但是瑞士的上议院却以构成条件太模糊为由，否决了提案。

新法取缔：

1. 公开谴责或歧视某人为同性恋。

2. 在社群媒体上以文字，语音，图像或手势煽动对同性恋者的仇恨。

3. 餐厅、电影院和游泳池等公共设施的经营者因性倾向给予歧视性待遇。

它不取缔：

1. 在家人或朋友之间发表恐同言论。

2. 对性别认同的歧视，包括针对跨性别者。

3. 跟歧视有关的公开辩论。

4. 取笑同性恋者的笑话。

罗法/邹宗翰（美联社、德新社、法新社、路透社）

 

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