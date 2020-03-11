 瑞士全民公决禁止蒙面 联合国人权组织称“有问题” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2021

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时政风云

瑞士全民公决禁止蒙面 联合国人权组织称“有问题”

根据瑞士日前（3月7日）举行的全民公投结果，俗称“布卡-动议“的公共场所禁止蒙面动议获微弱多数通过。但联合国人权办公室认为禁止布卡是有问题的。

Schweiz Lugano | Frau mit Niqab

这样的蒙面服装在瑞士被禁了

（德国之声中文网）瑞士将实施蒙面禁令。全部公投选票的统计结果显示，51.21%的选民支持 "赞成禁止蒙面 "动议。不过，只有略微多于一半的瑞士公民参与投票，投票率为51.4%。现在，该禁令将纳入宪法。

位于日内瓦的联合国人权事务办公室周二（3月9日）表示，从人权的角度看，禁止布卡是有问题的。该机构发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）说，“瑞士由此成了少数几个积极推动仇视穆斯林合法化的国家，这一点非常遗憾。”她认为，瑞士的本次公投伴随了明显的仇外情绪。

一右翼保守团体倡议以征集签名的方式，推动了全面禁止在公共场所蒙面的公投。被禁者涉及布卡、尼卡布等具宗教色彩的面纱，但也涉及足球赛事流氓及示威者蒙面。不过，公投前的政治辩论几乎完全聚焦于穆斯林。

相关法案出自亲右翼保守的瑞士人民党的“埃格金格委员会”（Egerkinger Komitee） 。该委员会从一开始就毫不掩饰该提案剑指穆斯林面纱。作为理由，该协会提出了公民自由权、男女平等原则和基督教西方价值观。埃格金格委员会执行主任、人民党籍的利布兰德（Anian Liebrand）称，必须限制激进伊斯兰教。

国家公共场合蒙面禁令允许有少数例外，如出于安全、健康或狂欢节习俗原因的蒙面。相关规定亦适用于游客。

Abstimmung über Verhüllungsverbot in der Schweiz

51.21%的选民支持 "赞成禁止蒙面 "动议

批评者指责这是煽动反穆斯林

 

在瑞士，政府、议会和除人民党外的所有主要政党均反对该法案。它们指出，在瑞士，尼卡布或布卡遮面现象极罕见，而且，着装规定不属于宪法范畴；再者，制定何种规定隶属联邦各州主权。此外，根据现行法规，强迫妇女蒙面已属刑事犯罪。

至2018年，瑞士居民中，穆斯林比例为5.3%。卢塞恩宗教研究中心的一项调查显示，全国范围只有不到３６名女性全身遮盖。该调查报告指出，大多数情况下，是女性皈依者有意识地选择这样做。罩袍将女性完全遮住，只为眼睛留一格子窗。留窥缝的衣服取名尼卡布。

在瑞士，对全国禁止蒙面的问题已讨论多年，圣加仑和提契诺两州分别在2018年和2016年颁布蒙面禁令。

法国、丹麦、荷兰和奥地利等多个欧洲国家也禁止全部或部分蒙面。2009年，瑞士全民公决通过了人民党推出的俗称的 “宣礼塔动议"，使禁止建造宣礼塔的规定入宪。此一发展曾引起强烈反响。

  • Infografik Kopftücher Islam - Schaila

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    莎依拉（Schaila）

    莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Hijab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜佳伯（Hidschab）

    喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

  • Infografik Kopftücher Islam - Al Amira

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    阿米拉（Al-Amira）

    阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Chimar

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜玛尔（Chimar）

    喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

  • Infografik Kopftücher Islam - Überblick

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    卡多尔（Tschador）

    卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

  • Infografik Kopftücher Islam - Nikab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    尼卡布（Nikab）

    尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

  • Infografik Kopftücher Islam - Burka

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    布卡（Burka）

    布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。

    作者: Uta Steinwehr


 

凝炼/乐然　（德新社、法新社、路透社）

 

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德国巴符州禁布卡 穆斯林忧遭边缘化

德国巴登-符滕堡州作出在校生不得在校园内穿戴布卡等遮面服装的决定。州长克雷奇曼表示，全遮面服装与自由社会不相容。对于教师，已有类似规定。  

不能只露眼睛！奥地利禁止公共场合穿戴面纱

今后，在奥地利公共场合穿戴"布卡"等蒙面罩袍将受到处罚。禁穿罩袍令是引起争议的奥地利移民融入计划的组成部分，此外散发古兰经也将被禁止。  

在丹麦，她因为穿尼卡布遭罚款

自8月1日起，丹麦禁止公民在公共场所穿遮蔽全脸的伊斯兰传统服饰布卡或者尼卡布。现在一名28岁女性因此被课以罚金，成为该国因遮脸被罚的第一人。  

布卡禁令草案：德国公务员不得穿戴

《明镜》周刊报道称，德国联邦政府有关在某些特定行业和领域禁止穿戴布卡罩袍（Burka）的计划已有长足进展。  

遮面上课？汉堡法院判学校无权禁止

学校有权禁止女学生遮面上课吗？汉堡法院作出裁决：学生的信仰自由权无保留地受保护，禁令没有法律依据。汉堡教育部门则表示，考虑修改教育法。  

不得蒙面！丹麦通过“布卡禁令”

丹麦今后将禁止在公众场合遮盖面部。丹麦议会周四在哥本哈根通过了相应的法案。不过，可能受到新法律处罚的不仅仅是“布卡”或“尼卡布”等穆斯林女性服装。  

法国法院首次判处两名“布卡女”有罪  

荷兰公共场合禁布卡 德国讨论布基尼进校园

荷兰议会通过“布卡”禁令后，政府表示，禁止以服装遮盖面部的新法规是并不针对某一宗教。德国一所中学鼓励穆斯林女生穿“布基尼”上游泳课，这这做法是否值得提倡，则在政界引起争论。  

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