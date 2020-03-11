瑞士全民公决禁公共场所蒙面

根据瑞士日前（3月7日）举行的全民公投结果，俗称“布卡-动议“的公共场所禁止蒙面动议获微弱多数通过。一右翼保守团体力主此公投。
（德国之声中文网）瑞士将实施蒙面禁令。全部公投选票的统计结果显示，51.21%的选民支持 "赞成禁止蒙面 "动议。不过，只有略微多于一半的瑞士公民参与投票，投票率为51.4%。现在，该禁令将纳入宪法。
一右翼保守团体倡议以征集签名的方式，推动了全面禁止在公共场所蒙面的公投。被禁者涉及布卡、尼卡布等具宗教色彩的面纱，但也涉及足球赛事流氓及示威者蒙面。不过，公投前的政治辩论几乎完全聚焦于穆斯林。
相关法案出自亲右翼保守的瑞士人民党的“埃格金格委员会”（Egerkinger Komitee） 。该委员会从一开始就毫不掩饰该提案剑指穆斯林面纱。作为理由，该协会提出了公民自由权、男女平等原则和基督教西方价值观。埃格金格委员会执行主任、人民党籍的利布兰德（Anian Liebrand）称，必须限制激进伊斯兰教。
国家公共场合蒙面禁令允许有少数例外，如出于安全、健康或狂欢节习俗原因的蒙面。相关规定亦适用于游客。
在瑞士，政府、议会和除人民党外的所有主要政党均反对该法案。它们指出，在瑞士，尼卡布或布卡遮面现象极罕见，而且，着装规定不属于宪法范畴；再者，制定何种规定隶属联邦各州主权。此外，根据现行法规，强迫妇女蒙面已属刑事犯罪。
至2018年，瑞士居民中，穆斯林比例为5.3%。卢塞恩宗教研究中心的一项调查显示，全国范围只有不到３６名女性全身遮盖。该调查报告指出，大多数情况下，是女性皈依者有意识地选择这样做。罩袍将女性完全遮住，只为眼睛留一格子窗。留窥缝的衣服取名尼卡布。
在瑞士，对全国禁止蒙面的问题已讨论多年，圣加仑和提契诺两州分别在2018年和2016年颁布蒙面禁令。
法国、丹麦、荷兰和奥地利等多个欧洲国家也禁止全部或部分蒙面。2009年，瑞士全民公决通过了人民党推出的俗称的 “宣礼塔动议"，使禁止建造宣礼塔的规定入宪。此一发展曾引起强烈反响。
凝炼/乐然 （德新社、法新社、路透社）
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