瑞士全民公决禁公共场所蒙面

（德国之声中文网）瑞士将实施蒙面禁令。全部公投选票的统计结果显示，51.21%的选民支持 "赞成禁止蒙面 "动议。不过，只有略微多于一半的瑞士公民参与投票，投票率为51.4%。现在，该禁令将纳入宪法。

一右翼保守团体倡议以征集签名的方式，推动了全面禁止在公共场所蒙面的公投。被禁者涉及布卡、尼卡布等具宗教色彩的面纱，但也涉及足球赛事流氓及示威者蒙面。不过，公投前的政治辩论几乎完全聚焦于穆斯林。

相关法案出自亲右翼保守的瑞士人民党的“埃格金格委员会”（Egerkinger Komitee） 。该委员会从一开始就毫不掩饰该提案剑指穆斯林面纱。作为理由，该协会提出了公民自由权、男女平等原则和基督教西方价值观。埃格金格委员会执行主任、人民党籍的利布兰德（Anian Liebrand）称，必须限制激进伊斯兰教。

国家公共场合蒙面禁令允许有少数例外，如出于安全、健康或狂欢节习俗原因的蒙面。相关规定亦适用于游客。

批评者指责这是煽动反穆斯林

在瑞士，政府、议会和除人民党外的所有主要政党均反对该法案。它们指出，在瑞士，尼卡布或布卡遮面现象极罕见，而且，着装规定不属于宪法范畴；再者，制定何种规定隶属联邦各州主权。此外，根据现行法规，强迫妇女蒙面已属刑事犯罪。

至2018年，瑞士居民中，穆斯林比例为5.3%。卢塞恩宗教研究中心的一项调查显示，全国范围只有不到３６名女性全身遮盖。该调查报告指出，大多数情况下，是女性皈依者有意识地选择这样做。罩袍将女性完全遮住，只为眼睛留一格子窗。留窥缝的衣服取名尼卡布。

在瑞士，对全国禁止蒙面的问题已讨论多年，圣加仑和提契诺两州分别在2018年和2016年颁布蒙面禁令。

法国、丹麦、荷兰和奥地利等多个欧洲国家也禁止全部或部分蒙面。2009年，瑞士全民公决通过了人民党推出的俗称的 “宣礼塔动议"，使禁止建造宣礼塔的规定入宪。此一发展曾引起强烈反响。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 莎依拉（Schaila） 莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 喜佳伯（Hidschab） 喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 阿米拉（Al-Amira） 阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 喜玛尔（Chimar） 喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 卡多尔（Tschador） 卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 尼卡布（Nikab） 尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！ 布卡（Burka） 布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。 作者: Uta Steinwehr



凝炼/乐然 （德新社、法新社、路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。