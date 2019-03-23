 瑞士入伙「一带一路」 专家担忧「分而治之」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2019

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时政风云

瑞士入伙「一带一路」 专家担忧「分而治之」

继意大利之后，瑞士即将成为第一个加入一带一路倡议的中欧国家，也将出席中国主办的高峰论坛。专家担忧，在部份欧洲国家逐渐与中国亲近时，欧洲将会面临被分化的危险。

Xi Jinping (Getty Images/Alexander F. Yuan)

六年前，习近平走出大门迎接瑞士联邦总统乌力·毛勒的资料照片

(德国之声中文网) 中国在4月26至27日举办第二届一带一路国际合作高峰论坛，並将在大会上公佈「新丝绸之路」的计划。

瑞士联邦总统兼财政部长乌力·毛勒 (Ueli Maurer) 將在4月22至30日率团前往北京，签署「一带一路」合作意向书并进行国事访问，也将出席峰会。预定出席峰會的国家元首共计40位，包括俄罗斯总统普京、马来西亚首相马哈蒂尔、意大利首相孔蒂 (Giuseppe Conte)、巴基斯坦总理伊姆兰·汗 (Imran Khan) 与澳大利亚总理库尔茨 (Sebastian Kurz) 等。

瑞士财政部在4月16日发布简短声明表示：「这份备忘录的目标，是让双方加强一带一路沿线上第三方市场的贸易、投资、资金计划。」

根据中国官媒新华社为第二届「一带一路」国际高峰论坛建置的专题报导，中国已与125个国家、29个国际组织签署173份「一带一路」合作文件。中国发改委新闻发言人袁达亦在4月18日表示，在实施联通、贸易畅通、资金融通等方面都取得进展：铁路与港口建设发展通达15个国家50个城市、中国与「一带一路」沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元、并与20多个沿线国家建立双边本币互换安排。

Italien Rom | Giuseppe Conte, Premierminister | Besuch Xi Jinping, Präsident China (picture-alliance/Zuma Press/M. Trevisan)

2019年3月，意大利成为第一个加入一带一路的G7会员国

欧洲的合作与迟疑

当意大利与更多东欧、南欧国家加入「一带一路」倡议，欧盟内部冒起一股恐惧，担忧中国正在进行「分而治之」的策略。欧盟国家也担忧中国的基础建设计划绕过环境保育与劳工政策等法规。例如，虽然中国以环境保育大国自居，却在塞尔维亚及波斯尼亚和黑塞哥维那两个国家建立了火力发电厂。

俄罗斯暨欧亚研究中心的主持人方娴雅 (Theresa Fallon) 说，中国即将公布的「新丝绸之路」计划涵盖超过120个国家，囊括欧盟一半的会员国，另外还加上「极地丝绸之路」与「数字丝路」两大新路线。

方娴雅认为，开发中国家会因为中国增加更多选项而受益。但她也提醒西方国家在过去几年，尤其是欧洲，在与中国交往时显然把人权放在经济考量之后。她举例，这个月欧盟与中国宣布在投资协议上取得「突破」，但却没有提及中国在新疆地区拘禁穆斯林的事情。

《中国的亚洲梦：一带一路全面解读》的作者汤姆·米勒(Tom Miller) 认为：「北京希望向全世界证明，它是一个负责任的强权，也想要用基础建设当做外交手段，扩张它在全世界的影响力。」他说，中国希望证明它已经从过去的错误中学习，将会用更透明与专业的方式经商。

罗法／李芊(德新社、路透社)

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丝绸之路上的意大利

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