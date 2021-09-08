 瑞士信贷计划明年在中国推出理财业务 | 经济纵横 | DW | 02.09.2022

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经济纵横

瑞士信贷计划明年在中国推出理财业务

瑞士信贷银行股份有限公司(Credit Suisse AG)计划明年在中国推出财富管理业务。官方数据显示，截至6月份，中国的财富管理市场规模为29万亿元（约合4.2万亿美元）。

瑞士信贷股价今年已下跌约43%

瑞士信贷股价今年已下跌约43%

（德国之声中文网）瑞士信贷银行股份有限公司亚太财富管理业务负责人本杰明·卡瓦里（Benjamin Cavalli）本周五表示，尽管有传闻称瑞士信贷将从中国撤出，中国仍是我们的一个长期目标。他表示，该公司计划明年开始在中国提供财富管理服务，前提是获得其在华证券合资公司的全部股权，而这可能在明年第一季度实现。

卡瓦里说，鉴于向富人销售理财产品的巨大潜力，瑞信对中国的眼光是长远的。

根据官方数据，中国的财富管理市场规模为29万亿元（约合4.2万亿美元）。银行强调，中国家庭私人财富的增长速度高于经济增长速度。中国的金融机构主导着自营及第三方理财产品的分销。

本周四，一名消息人士告诉路透社，瑞信考虑在整个集团裁员约5000人，相当于员工总数的约十分之一。今年6、7月，该银行总共雇用了51410人。裁员是7月份宣布的节约计划的一部分。瑞士信贷的股价今年已下跌约43%。

(路透社)

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