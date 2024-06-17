瑞士乌克兰和平会议有哪些成果？

在瑞士举行的乌克兰和平会议周日落幕。由80个国家签署的闭幕声明并未谴责俄罗斯的侵略，也未提出具体的和平计划。乌克兰总统泽连斯基称俄罗斯没有和谈的诚意，同时表示中国不是“乌克兰的敌人”。

（德国之声中文网）此次在瑞士比尔根斯托克（Bürgenstock）举行的乌克兰和平会议有93个国家参与，不过在闭幕声明上签字的是80个国家。巴西、印度、南非和沙特等重要国家最后没有加入该声明。

在这份仅两页长的文件中，与会国谴责威胁使用核武器，要求俄罗斯归还从乌克兰绑架的儿童，以及保障乌克兰粮食出口的顺畅。

金砖国家：缺席或低阶官员与会

此前，外界对此次瑞士和平会议的期待并不高。德国总理肖尔茨会前曾多次称之为需要呵护的"纤弱小草"。

东道主瑞士共向160个国家发出了邀请。与会的90多个国家，大部分派出了政府或国家首脑出席。不过美国总统拜登缺席，尽管他上周在意大利参加了7国集团领导人峰会，却没有顺道前往瑞士，而是立即回国继续竞选筹款，由副总统哈里斯代为参加。

与会90多个国家中，80个签署了闭幕声明 图像来源: Michael Buholzer/REUTERS

德新社报道指出，尽管没有邀请俄罗斯，瑞士主办方仍竭力让尽可能多的与俄罗斯关系接近的国家参与。但作为莫斯科最重要的友邦，中国一开始就拒绝与会；巴西只派了一位观察员；印度和南非的与会代表层级都在部长级以下。

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即便如此，会议闭幕声明还是对俄罗斯的友邦多有顾及，以尽可能地形成共识。声明没有明确谴责俄罗斯对乌克兰发动的侵略，也没有要求其撤军，而是援引联合国宪章，"承诺放弃威胁和使用武力侵犯他国的领土完整和独立"。声明强调，必须尊重所有国家的主权、独立和国际认可边界内的领土完整，这也包括乌克兰。

泽连斯基：中国不是乌克兰的敌人

尽管如此，声明文本也没有得到所有国家的认可。13个国家没有签署这份声明，包括巴西、墨西哥、沙特、南非、印度和印尼，加上缺席的俄罗斯和中国，G20国家中有8个都不支持瑞士和平峰会的闭幕文件。

乌克兰总统则连斯基在会后的记者会上表示，"俄罗斯和该国领导层还不愿意接受公正的和平"，并称如果莫斯科同意撤军，"明天就可以和我们开始谈判"。

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泽连斯基还表示，希望看到中国在解决冲突的协商中扮演更大的角色。"我相信，中国可以帮助我们。所以我很希望看到中方的建议。"泽连斯基补充说，"乌克兰从未说过中国是我们的敌人。"被问道他是否将中国是为朋友，泽连斯基说："朋友是那些在困难的时候帮助你的人，我希望中国成为乌克兰的朋友。"

闭幕声明中提出的具体目标，除了拒绝使用核武器，还有保护被俄军占领的扎波罗热核电站的安全，以及保障乌克兰粮食的出口。后者对包括非洲在内的贫穷国家具有重要意义。声明还要求交换所有战俘。

东道主：立场差异大

瑞士联邦总统阿姆赫德（Viola Amherd）在会后承认，与会国家的"视角和既有立场差异很大"，不过这是就乌克兰和平进行的第一次得到广泛支持的高级别国际会议。

俄罗斯总统普京在和平会议前提出了莫斯科的和谈条件，包括乌克兰放弃顿涅斯克、卢甘斯克、扎波罗热地区和克里米亚半岛的领土。这将超过乌克兰国土面积的五分之一。

美国副总统哈里斯上周六拒绝了普京的要求，"我们必须实事求是地说，他不是在呼吁谈判，而是在呼吁投降。"哈里斯向乌克兰承诺，美国将继续支持乌克兰抵御俄罗斯的入侵，并表示："美国站在乌克兰一边，不是出于慈善心，而是为了我们自身的战略利益。"

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，俄罗斯参与乌克兰和平会议的前提是，莫斯科必须认可遵守联合国宪章。

会议闭幕声明中没有明确提及后续会议的安排。但签署国表示希望让俄罗斯参与未来的协商。乌克兰总统泽连斯基承诺，将在不久后举行第二次和平峰会。在闭幕后的新闻发布会上，他表示，会议的筹备工作或许需要几个月，而不是几年，一些国家已经表示愿意主办下一次会议。沙特被视为最有可能成为下一个东道主的国家。

（德新社、法新社）

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