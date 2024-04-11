瑞士举行乌克兰和平会议 拜登参加 俄方缺席

（德国之声中文网）早在今年1月，乌克兰总统泽连斯基访问瑞士时就曾说，要召开一次"没有俄罗斯参加的和平峰会"。稍后，瑞士方面宣布同意组织一场和平峰会，不过传统上恪守中立的该国也在努力吸引中国以及印度、巴西、南非、沙特等其他新兴国家参加。

瑞士外长卡西斯(Ignazio Cassis)甚至在1月于纽约会晤俄罗斯外长拉夫罗夫时试图拉拢莫斯科。不过，俄方认为，支持欧盟对俄制裁的瑞士已经丧失了中立地位，因此不太可能出席会议。

《新苏黎世报》现在援引可靠消息人士称，此次和平会议预定于6月中旬举行，但是作为组织方以及倡议方的瑞士、乌克兰尚未发出邀请函；美国总统拜登则确认将参加会议。美国驻瑞士大使馆则说，拜登总统的行程并未确定，但是他参会的"可能性增加了"。

根据白宫目前公开的行程，拜登总统会在瑞士的会议之前，先去意大利参加本年度的七国集团峰会。

目前，乌克兰和俄罗斯在停火问题上依然存在着巨大分歧。不过基辅方面希望，在瑞士举行的会议至少能够为今年年底的下一次和平会议铺平道路，从而最终实现停火。

（新苏黎世报、法新社）

乌驻华外交官：在中国看到很多人支持乌克兰

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。