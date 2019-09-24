 瑞典16岁少女通贝里获选年度风云人物 | 科技环境 | DW | 12.12.2019

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科技环境

瑞典16岁少女通贝里获选年度风云人物

通贝里被《时代杂志》评为年度风云人物。她发起的为气候罢课活动获得全球年轻人的响应。面对气候危机，她对全球领导人的喊话更是让人印象深刻。不过这个奖项也引起了一个争议。

UN-Klimakonferenz 2019 | Cop25 in Madrid, Spanien | Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin (Reuters/J. Barbancho)

16岁的通贝里是对抗全球气候变迁行动的领袖。她敦促各国政府听取科学家的意见，并采取行动应对气候变化。

(德国之声中文网)瑞典青少年气候活动家通贝里(Greta Thunberg)周三(12月11日)被《时代》杂志评为年度人物。

她自去年8月开始在瑞典议会外进行每周一次的气候罢课运动(Fridays For Future)。这场一个人的运动后来变成全球性的气候倡议活动，迫使各国政府采取措施应对气候危机。

《时代》杂志称赞通贝里激励了数以百万计的人抗议各国政府在气候问题上不作为。她与世界上最有权势的人面对面谈话，也启发了400万人参加了2019年9月20日的全球气候大罢工。这是人类历史上最大的气候示威活动。

通贝里（Greta）周三表示，她对于被选为年度风云人物感到「有些惊讶」。她告诉美联社，想将该奖项献给所有年轻的运动者。

世界气候变化大会

通贝里横渡大西洋，以「无碳」方式参加在西班牙马德里举办的第25届世界气候变化大会。她在大会上发表演讲，指责较富有的国家总是找方法，避免减少温室气体排放。

她表示，年度会议已经沦为形式: 各国虽然高谈阔论要如何应对气候变迁，但是事实上却缺乏实际行动。她说:「各国都在寻找不用采取实际行动的小聪明。」

观看视频 04:28

瑞典少女通貝里: “你們竟敢如此！”

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联合国第25届气候变迁大会12月2日到12月13日在西班牙马德里举行。联合国秘书长提醒各国解决气候问题缺的不是技术而是「政治意愿」。他也同时任命经济专家－英国央行行长加入气候行动的行列。 (02.12.2019)

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虽然气候谈判已进入最后阶段，但各国在订定《巴黎气候协定》的规则时遇到了难题。该协定希望将全球温度上升限制在「远低于」摄氏2度的范围，甚至是比较安全的1.5度C。

各国对气候危机的资金筹措方式，以及碳交易计划的监管方式都有许多分歧。至于应如何补偿已经受到气候变化影响的国家，各国也尚未取得进展。

通贝里在马德里说，即便有几个富裕国家承诺在期限前将温室气体排放量减少约3%，或者在多年后成为气候中立或零碳排放的国家，但还是不够。

她说:「乍听之下可能会觉得令人印象深刻，但是即使意图良好，这没有领导性。这不是领导，是误导。」

网路投票争议

通贝里获选2019年年度风云人物后，引起了网路上的一些讨论。「为何不是香港示威者?」

根据《时代杂志》的说明，在2019年度风云人物超过2千7百万的读者投票中，香港示威者获得超过30%的票数。不过，「时代杂志的编辑最终决定了2019年年度风云人物。无论是褒是贬，该获选的人士或团体都为世界带来最大的影响。」

在该项投票当中，社会运动者获得4.5%的票数排名第2，第3位是演员基努·李维 (Keanu Reeves)，再来是韩国人气团体「防弹少年团」。通贝里则是排第5。

夏立民/罗法 （法新社、路透社）

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