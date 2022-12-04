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位于斯堪地纳维亚半岛的北欧国家，首都为斯德哥尔摩。1995年加入欧洲联盟。
现今，瑞典被视为极力追求人权和平等的国家之一。瑞典二战后设立许多社会福利的制度，并在联合国开发计划署的人类发展指数中通常名列前茅。
几个月前，土耳其为北约吸纳瑞典、芬兰加入北约开出了交易价码：必须承认库尔德工人党为恐怖组织。现在，瑞典正在逐步兑现承诺。本周末，一名库尔德工人党成员被瑞典移交土耳其。
北溪输气管泄漏是人为爆炸所致，此前这一判断就占上风，现在新的调查为此提供了佐证。然而，谁是幕后策划者？
伯南克（Ben S. Bernanke）、戴蒙德（Douglas W. Diamond）和迪布维格因（Philip H. Dybvig） “对银行和金融危机的研究” 而获得2022年诺贝尔经济学奖。这三人因其在银行挤兑方面的开创性研究工作而获此殊荣。
瑞典学院将今年的诺贝尔文学奖授予法国作家安妮·埃尔诺。她是自传体小说的代表人物，其代表作包括《悠悠岁月》等。
10月4日，在斯特拉斯堡的欧洲议会会场发生了这样一幕：伊拉克裔的瑞典女议员阿比尔·阿尔-萨拉尼在演讲中痛斥伊朗当局对民众的暴力镇压，为了声援不久前在警察拘留期间死亡的年轻女子阿米尼，她掏出一把剪刀，剪短了自己的长发。
瑞典皇家科学院说，这几位科学家的突出贡献是“用纠缠光子进行的实验，建立了贝尔不等式的违反，并开创了量子信息科学”。
在莱比锡工作的瑞典生物学家、进化遗传学专家斯万特·帕博获得今年诺贝尔生理学或医学奖，以表彰他在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现 ”方面作出的贡献。
瑞典海岸警卫队周四发现北溪输气管道第四个泄漏点。欧盟及北约认为北溪管道是受到人为蓄意破坏。西方安全专家将矛头指向俄罗斯，克里姆林宫则影射美国是幕后黑手。
天猫电子商务平台上，瑞典时尚巨头H&M官方商店重新开张。16个月前，因批评新疆发生侵犯人权现象，该品牌被中国众多网络平台和应用程序下架。
克里米亚半岛发生爆炸的原因目前仍不清楚。泽连斯基重申乌克兰夺回克里米亚的决心。拜登总统签署了批准芬兰和瑞典加入北约的决议。
北约成员国代表在布鲁塞尔正式签署文件，开启了芬兰和瑞典加入北约的批准进程。北约秘书长斯托尔滕贝格称这是一个“历史性时刻”。
瑞典家具零售商宜家(IKEA Group)开始在俄罗斯进行最后的网上售货，之后将结束在俄罗斯的业务。
随着土耳其表示不再阻挠瑞典和芬兰加入北约，北约为进一步扩员扫清了道路。目前在马德里召开的北约峰会通过新战略，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。中国不是北约的对手，但对北约的“价值观、利益和安全构成挑战”，不过北约愿意与北京进行建设性的交流。北约在一份声明中指出，瑞典和芬兰的加入将使得欧洲-大西洋地区更加安全。
本屆北約峰會即將召開，土耳其為何突然不反對瑞典和芬蘭加入北約？這與美國有關嗎？亦或者大家共同的目標是中俄？
近年來，已有數十所西方大學因懷疑孔子學院是北京的宣傳機器，而關閉孔子學院，像是瑞典和丹麥。日前，德國教育部長接受專訪時也表示，反對中國對教學和研究有直接影響。
瑞典權威智庫13日在一份最新報告中警告，未來幾年全球核武庫可能出現冷戰以來第一次的增長，而俄烏戰爭也使全球9個擁有核武的國家之間關係變得更緊張。
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