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位于斯堪地纳维亚半岛的北欧国家，首都为斯德哥尔摩。1995年加入欧洲联盟。
现今，瑞典被视为极力追求人权和平等的国家之一。瑞典二战后设立许多社会福利的制度，并在联合国开发计划署的人类发展指数中通常名列前茅。
每年，博客 "捕捉画面 "都会发布南、北半球极光的最美照片，以下就为您介绍其中的一些最精彩画面。
因其探索殖民主义影响和难民经历的作品，坦桑尼亚小说家阿卜杜勒拉扎克·古纳 (Abdulrazak Gurnah) 成为 2021 年诺贝尔文学奖得主。
包括德国物理学家哈瑟尔曼在内的三名科学家荣获今年度的诺贝尔物理学奖。瑞典皇家科学院认为，他们三位为理解复杂的气候变化奠定了基础。
10月5日中午，瑞典皇家科学院宣布了今年的诺贝尔物理学奖得主。三名分别来自德国、美国、意大利的气候学者共同获奖。他们开发的物理模型，为气候研究、精确分析全球变暖趋势做出了重要贡献。
诺奖委员会官方周二揭晓了2021年诺贝尔生理学或医学奖，朱利叶斯和帕塔普蒂安两位美国科学家因为解释了“热、冷和触觉压力是如何引发人体的神经脉冲，从而让人们感知和适应这个世界”这个问题而获此殊荣。此前有人猜测新冠疫苗mRNA技术领域的突破会成为诺奖热门。
加拿大华裔麦克尼尔击败上届金牌瑞典选手夺下首面金牌，这名中国江西出生的女孩，1岁时就被加拿大家庭收养，她是如何一步步迈向奥运金牌？这届奥运还有哪些被领养的选手？
《法兰克福汇报》注意到美国副国务卿访华前两国在礼宾对等问题上进行了较量。《南德意志报》报道，被吉利集团全资收购的瑞典沃尔沃汽车公司又全资购回在华生产经营权。
《每日镜报》刊登了欧盟前高官的客席评论，呼吁欧洲加大投入，切勿将非洲大陆拱手让给中国。瑞典贸易与投资委员会则在德国《商报》撰文呼吁，中国应当主动向西方进一步开放本国市场。
上个月的美俄峰会重燃更多军备控制的希望之后，德国与其他15个国家趁热打铁，在马德里召开"斯德哥尔摩倡议 "核裁军会议，推进核武器裁减趋势。
尽管遭受疫情冲击和中国市场上的抵制浪潮，瑞典服装品牌H&M仍实现了盈利，营业额同比增长达六成。
瑞典法院判决，基于国安理由，华为5G禁令维持不变。之前警告瑞典会有后果的北京，会用什么方式回击?
这位瑞典星级大厨常常要砍柴。这是因为他只用白桦木烧明火做饭，即便是在做甜点时也少不了“玩火”。
英国和瑞典外，一些欧洲国家还在考虑是否将华为明令排除在其5G电信网络之外。波兰这樁与前华为高管有关的间谍案成为指标。
瑞典环保人士5月初抨击中国的碳排放超过所有发达国家总和，遭致了多家中国官媒的反击。不过，有一家官媒转载的一篇网络文章，反击力度明显过火：网民认为文章在揶揄通贝里的身材“碳排放不小”。
疫情使这对双胞胎兄弟被迫分离，但他们风雨无阻地在瑞典和挪威边境相聚。
中国4大电信商正在组织5G设备测试，据悉瑞典电信设备供应商爱立信也参与其中。《环球时报》引述消息人士称，这是北京方面给瑞典的最后一次机会。去年瑞典电信监管机构禁止华为和中兴参与该国5G网络建设。
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