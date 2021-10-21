美国科学家因“发现温度和触觉受体”获诺贝尔医学奖

诺奖委员会官方周二揭晓了2021年诺贝尔生理学或医学奖，朱利叶斯和帕塔普蒂安两位美国科学家因为解释了“热、冷和触觉压力是如何引发人体的神经脉冲，从而让人们感知和适应这个世界”这个问题而获此殊荣。此前有人猜测新冠疫苗mRNA技术领域的突破会成为诺奖热门。