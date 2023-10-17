为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于斯堪地纳维亚半岛的北欧国家，首都为斯德哥尔摩。1995年加入欧洲联盟。
现今，瑞典被视为极力追求人权和平等的国家之一。瑞典二战后设立许多社会福利的制度，并在联合国开发计划署的人类发展指数中通常名列前茅。
2名瑞典籍人士16日晚間在比利時首都布魯塞爾遭當街槍殺斃命，45歲的突尼斯籍槍手於17日被警方擊斃。案發後曾有一名自稱為恐怖組織「伊斯蘭國」成員在網路上發文宣稱發起了該攻擊，比利時也緊急將布魯塞爾的恐攻警報提升至最高級別。
Northvolt是欧洲最大的本土电动车电池厂商，位于瑞典。它的投资者包括德国宝马和大众。这个电池巨头也计划在德国设厂。
本周访问瑞典的美国众议院外交委员会主席麦考尔表示，中俄组成的联盟为自由世界带来很大的挑战。此外他还提到，预计瑞典能在今年10月加入北约。
瑞典小肉丸其实不是瑞典“血统”？靠中餐馆走红的幸运饼干在中国却默默无闻？法国早餐标配牛角包是“舶来品”？它们的发明地究竟是哪里呢？
瑞典气候与环境部长宣布，瑞典将大力发展核电以满足国内电力需求。她表示，斯德哥尔摩政府正全力以赴，为增建核能发电站的道路扫清障碍。
近年来，丹麦、瑞典等欧洲国家发生过多起公开场合焚烧古兰经事件，引发全球穆斯林的强烈反应。焚烧古兰经的动机是什么？这样的行为是否逾越了言论自由的边界？
据德国《经济周刊》报道，一家矿产企业获得格陵兰政府许可，在该岛开采稀土。该企业所有人称，明年就可以开始生产。
瑞典一名男子踩踏古兰经后，穆斯林世界表达愤怒。一些示威者计划周五下午走上街头。多国召见瑞典大使。
周四，一名示威者在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆外踩踏并部分毁坏一本古兰经。伊拉克随后宣布驱逐瑞典大使。此前，瑞典驻巴格达大使馆已遭到冲击。
土耳其一直想得到美制F-16新型战机，在华盛顿表态支持安卡拉推进军备现代化之后，埃尔多安同意瑞典加入北约。
北约现行原则包括，不接受处在战争中的国家成为新会员。这一条原则也对乌克兰有效吗？北约峰会前夕，土耳其总统埃尔多安表示可以同意瑞典入盟，但有一个前提。
瑞典智庫SIPRI最新報告顯示，全球可用的核彈頭庫存增加，可能終結過去30多年來削減核武的外交努力。原因為何？
应该靠强制措施，还是靠人们自觉自愿？一份美国与瑞典经济学者的研究认为，新冠第一波疫情期间，欧美一些国家推行强制性封控措施，与比如瑞典这样让人们采取自主保护相比，所减少的死亡人数是非常有限的。他们得出的结论是，强制性的封控措施与所付出的代价相比，不成比例。
斯德哥尔摩新建的一座桥将会把富人区和贫民区连接起来——这样的做法能够促进社会不同阶层之间的交流和融合吗？
瑞典歌手洛林（Loreen）不负众望赢得ESC（欧洲歌唱大赛）桂冠。德国乐队Lord of The Lost可惜是最后一名。举办城市英国利物浦到处可见乌克兰国旗的颜色。
你知道吗？在瑞典，青少年只要年满15岁就可以驾驶拖拉机！很多改装汽车被注册为拖拉机，能使爱车少年们不用等到成年就可以体验驾驶的乐趣。不过这些改装车行驶速度不能超过30公里/小时。这是瑞典汽车文化的一个特色，不过可能很快就要结束了。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式