回顾性研究：欧美"封城"值得吗？还是应效仿瑞典？

应该靠强制措施，还是靠人们自觉自愿？一份美国与瑞典经济学者的研究认为，新冠第一波疫情期间，欧美一些国家推行强制性封控措施，与比如瑞典这样让人们采取自主保护相比，所减少的死亡人数是非常有限的。他们得出的结论是，强制性的封控措施与所付出的代价相比，不成比例。