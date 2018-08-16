 瑞典骚乱 到底发生了什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2018

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时政风云

瑞典骚乱 到底发生了什么？

近日，一则有关瑞典的消息在中国社交媒体上广受转发，称周一夜间，瑞典多个城市火光冲天，被“穆斯林移民团伙点燃”。而欧洲主流媒体对此的报道则有着明显的不同。这场骚乱，到底有多严重？作案者又究竟是谁？

Schweden Feuerwehrmann löscht brennendes Auto in der Nähe von Stockholm (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

瑞典经常发生纵火焚烧汽车案件（2013年5月资料图，摄于斯德哥尔摩）

(德国之声中文网) 德新社、路透社等主流通讯社报道称，周一(8月13日)夜间、周二凌晨，瑞典哥德堡市及周边地区发生了骚乱，蒙面的青少年点燃了百余辆汽车，并向警察投掷石块。但是，具体的作案动机目前还不明确。

目击者用手机拍摄的视频画面显示，一些用黑布蒙面的作案者砸碎汽车玻璃，将汽油等可燃液体浇入其中，随后点燃。瑞典警方通报称，约一百辆被烧毁或严重受损的汽车分布在哥德堡及周边地区。瑞典西部警方发言人布列姆(Ulla Brehm)说，每处案发现场都是团伙作案，每个团伙都有5~8人。警方不排除各个团伙之间存在关联。

调查人员现在推测，这些团伙通过社交媒体约定了共同作案时间。警方还称，一些嫌疑人似乎尚未成年，警察已经在周二和这些嫌疑人的家长进行了谈话。

Gothenburg, ausgebrannte Autos (Reuters)

周二早晨，哥德堡被烧毁的汽车残骸

嫌犯逃往土耳其

发言人布列姆周三(8月15日)则在接受德国之声采访时透露，目前，警方已经正式逮捕了两名嫌疑人，并且还在通缉一名19岁的逃犯。"根据现在的调查结果，这名逃犯正在前往土耳其的路上，我们已经联系了土耳其警方。后者表示，不会让刑事犯入境。"

她还表示，这三名嫌疑人都是将居住地登记在哥德堡市的居民，"我不清楚为什么那名逃犯要逃往土耳其。"布列姆称，她并不清楚嫌疑人的族裔背景。

布列姆对德国之声强调，嫌疑人数量肯定大于3人，但是并非所有在现场的蒙面人都参与了具体的犯罪。根据她掌握的信息，大约15~20人有点燃汽车、投掷石块、袭击警察等犯罪行为。

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社交媒体里，人们纷纷拿特朗普所谓的瑞典事件开涮。而瑞典政府也很想知道，特朗普演讲中所提到的瑞典事件，到底是个什么事件？白宫再一次陷入尴尬境地。 (20.02.2017)

大规模接收中东难民对于瑞典来说并不是什么新的挑战，十几年前这个国家就曾经向来自伊拉克的难民敞开国门。 (25.10.2015)

多达8万名难民将不得不离开瑞典。当局希望难民能自愿离开。但瑞典内政部也已作好准备，必要时将"采取强制措施帮助难民返回家乡"。 (28.01.2016)

2014年和2015年，瑞典首都斯德哥尔摩也曾发生难民对年轻女性的群体性侵案。瑞典警方曾为“掩盖”案件表示道歉。据瑞典一家报纸报道，瑞典在秘密收集、统计难民的犯罪行为。 (22.01.2016)

瑞典烧车是常态

中国社交媒体上，有不少人都引用了具有极右翼立场的瑞典记者Peter Imanuelsen (有时也被称作Peter Sweden)的消息称，这是"信仰伊斯兰的移民们对瑞典原住居民的宣战，也是伊斯兰教的信众们对欧洲文明的宣战"。但是，所有欧洲主流媒体都没有在报道中提及作案人的身份、族裔背景，警方也再三强调，具体的作案动机目前仍不清楚，尚待调查。

西部警方发言人布列姆则在接受德国之声采访时指出，青少年团伙作案烧毁汽车，在瑞典并不是新鲜事，"暑假结束前的最后一个星期，总是有城郊少年去点燃汽车。当然这一次数量特别多。"

法新社也在报道中指出，近年来，瑞典全国各地都时常发生汽车被纵火烧毁的事件。在首都私德哥尔摩周边地区，几乎每天都有一辆车被烧毁，警方怀疑作案者一般都是来自社会底层的青少年。根据瑞典官方的统计，2017年，全国共有1457辆汽车被纵火焚烧；此前的2016年，这一数字更是高达1641辆。

瑞典将在9月9日举行国会大选。骚乱发生后，原本就在国会中没有绝对多数议席的左派政府现在面临着更加艰难的局面。在野的保守派政党以及右翼民粹政党都在选战中将内政治安作为主打议题，指责执政的社民党与绿党没有解决警力不足问题。

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