瑞典重启阿桑奇涉嫌强奸案调查

（德国之声中文网）瑞典检察署副检察长伊娃-玛丽•佩尔松（Eva-Marie Persson）周一（5月13日）在斯德哥尔摩举行的记者会上宣布，"仍然有理由怀疑阿桑奇犯了强奸罪"，"我的评估是，需对阿桑奇再次调查"。

2010年，瑞典检察官对阿桑奇提出了初步性侵指控，但是该案件在2017年有效期终止时被取消。 在此指控期间，阿桑奇住在厄瓜多尔驻伦敦大使馆，检察官无法追究。

该案件重新启动后，诉讼时效将延至2020年8月。

两名瑞典妇女声称是阿桑奇性侵犯罪的受害者。阿桑奇否认了这些指控，称她们的指控出于政治动机，而且性行为是得到双方同意的。阿桑奇：今天对我来说是个重大胜利。

阿桑奇是澳大利亚人，今年47岁。2010年8月，他在斯德哥尔摩出席讲座活动后被指性侵。两名指控者中，一位参与为中间偏左的瑞典社会民主党组织一场活动，并在自己的寓所里为阿桑奇提供了住宿；另一位来自听众。两人均未公开透露姓名。警方根据她们的陈述，把案件交给了检察机关。

阿桑奇于2010年9月离开瑞典前往英国。当年11月，斯德哥尔摩的法院批准对阿桑奇的拘捕请求。2012年6月，阿桑奇躲进厄瓜多尔驻伦敦大使馆，避免被引渡到瑞典。

今年4月，官方从多个方面--从干预国家外交到个人卫生条件--指责阿桑奇违反保护条款，撤销了对他的政治庇护。随后，阿桑奇被英国警方逮捕。

目前，阿桑奇因为2012年违反保释令，正在伦敦的贝尔马什监狱服刑50个星期。同时，美国指控维基解密在2010年泄露其政府机密文件。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



张平/凝炼 （美联社）