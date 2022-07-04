 瑞典进化遗传学家获得2022诺贝尔生理学或医学奖 | 科技环境 | DW | 03.10.2022

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科技环境

瑞典进化遗传学家获得2022诺贝尔生理学或医学奖

在莱比锡工作的瑞典生物学家、进化遗传学专家斯万特·帕博获得今年诺贝尔生理学或医学奖，以表彰他在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现 ”方面作出的贡献。

自1901年以来，总共有224人获得了诺贝尔生理学或医学奖，其中包括12名女性。

自1901年以来，总共有224人获得了诺贝尔生理学或医学奖，其中包括12名女性。

（德国之声中文网）2022年度诺贝尔生理学或医学奖被授予在莱比锡做研究的瑞典生物学家、进化遗传学专家斯万特·帕博（Svante Pääbo），以表彰他在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现 ”方面作出的贡献。帕博是德国马克斯·普朗克进化人类学研究所所长。他是首个对尼安德特人基因组进行测序的科学家。

本周将陆续公布2022年度诺贝尔奖各奖项的得主。从明天开始，物理学奖、化学奖和诺贝尔文学奖的获得者将陆续被公布。周五（10月7日）会公布诺贝尔和平奖获得者。与其它奖项不同，诺贝尔和平奖的颁发地点不是瑞典，而是挪威首都奥斯陆。获奖者都将获得1000万瑞典克朗（约合642万人民币）的奖金。

自1901年以来，总共有224人获得了诺贝尔生理学或医学奖，其中包括12名女性。去年，在抗击新冠疫情的背景下，人们曾猜测该奖项可能会颁给mRNA疫苗的开发者。最后，该奖项被授予美国科学家大卫·朱利叶斯（David Julius）和阿登·帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian），以表彰他们在发现温度与触碰“感受器”方面所做出的贡献。

“盛大的聚会”

过去两年由于新冠疫情的限制，诺贝尔奖颁奖典礼的规模也做出了大幅缩减。2020年、2021年的获奖者将和今年的获奖者一起前往斯德哥尔摩，参加今年的颁奖典礼。诺贝尔基金会首席执行官维达尔·赫尔格森（Vidar Helgesen）说：“这将是很长时间以来诺贝尔奖获得者参与的最大聚会。”

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  • Herzkatheter-Untersuchung (Foto: Andreas Gebert dpa/lby)

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    1956：以身试验

    德国人沃纳·福斯曼（Werner Forßmann）和两位同事共同获得了诺贝尔奖。他发明了心脏导管技术。福斯曼曾经自己身上做了实验，完成了心脏导管插入术。这种手术是将一根塑料导管插入肘前静脉或者手部静脉，并向内推进直到心脏。如今，医生们仍利用这种技术做心脏检查或是进行心脏手术。

  • Insektizid DDT gegen Malaria-Erreger versprüht (Foto: Alexander Joe/dpa)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1948：杀死害虫

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  • Antibiotika-Pillen (Foto: Fotolia/Nenov Brothers)

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  • Bluttropfen (Foto: Jan-Peter Kasper/FSU)

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  • Grafik EKG-Herzschlag (Foto: Sebastian Kaulitzki/Fotolia)

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  • Operationsszene (Foto: picture-alliance/dpa)

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

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    法国外科医生亚历克西·卡雷尔（Alexis Carrel）成功的进行了人体的血管缝合和器官移植，因此获得诺贝尔医学奖。他发明了“血管吻合术”，把切断的血管重新对合拼接起来。另外他也找出了一种储存人体器官的稳妥方式。时至今日，医生每年大概要移植10万个左右的器官。

  • Röntgenbild (Foto: ddp images/AP Photo/Karin Schermbrucker)

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    1905：结核菌

    德国科学家科赫(Robert Koch)发现了结核病的病原体——结核菌。而今，结核病是一种全球各地都可见到的感染性疾病，尽管使用对症的抗生素，其治疗过程也往往非常漫长。随着医学的发展，医研人员已经发明出一种可以预防婴幼儿得结核病的疫苗，但是这种疫苗对成年人并没有效用。

  • Anopheles Mücke sticht (Foto: dpa).

    百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖

    1902：都是蚊子惹的祸

    英国人罗纳德·罗斯（Ronald Ross）发现，疟蚊是热带疾病疟疾的传播媒介。他指出，疟蚊是疟原虫属生物的寄主，会传播疟疾。直到如今，每年还有约3亿人口染有疟疾。感谢罗斯的重要贡献，可以让研究人员针对这种疾病开发出药物。

    作者: Brigitte Osterath


(德新社, 法新社)

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