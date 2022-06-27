 瑞典、芬蘭將可加入北約 峰會聚焦中俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2022

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瑞典、芬蘭將可加入北約 峰會聚焦中俄

本屆北約峰會即將召開，土耳其為何突然不反對瑞典和芬蘭加入北約？這與美國有關嗎？亦或者大家共同的目標是中俄？

土耳耳其總統埃爾多安（中）

土耳耳其總統埃爾多安（中）

（德國之聲中文網）在三個國家同意保護彼此的安全後，土耳其周二（6月28日）取消了對芬蘭和瑞典加入北約的反對意見，代表放棄軍事中立的芬蘭和瑞典兩國，將能加入北約。

路透社報導，在西班雅首都馬德里將舉行北約峰會的前四個小時，這項會談取得了突破，避免了30國領導人會面時的尷尬僵局，並表明應對俄羅斯的決心。

在北約秘書長托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）、瑞典總理安德森（Eva Andersson）和芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）舉行會談後，斯托爾滕貝格和埃爾多安在聲明中確認了該協議。
 
「我們的外交部長簽署了一份三邊備忘錄，確認土耳其將......支持芬蘭和瑞典成為北約成員國的邀請」，尼尼斯託在一份聲明中說。

尼尼斯託說，芬蘭和瑞典加入北約的步驟將在未來兩天內達成一致。

「瑞典、芬蘭和土耳其之間剛剛達成了關鍵備忘錄。為瑞典加入北約鋪平了道路」，安德森也在推特上說。

以美國為首的聯盟，將俄羅斯視為直接的安全威脅，而不是一個可能的對手。這是幾十年來歐洲安全的最大轉變，因為這兩個長期中立的北歐國家，將正式尋求北約的保護。同時，這也意味著兩國可以申請加入核武器聯盟。

土耳其，芬蘭和瑞典在北約峰會前達成協議

土耳其，芬蘭和瑞典在北約峰會前達成協議

美聯社報導，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對此表示，「我們現在達成了一項協議，為芬蘭和瑞典加入北約鋪平了道路，稱其為是歷史性的決定」。

斯托爾滕貝格說，北約30國領導人將於週三（29日）正式邀請兩國加入。該決定必須得到所有個別國家的批准，但他表示他「絕對有信心」讓芬蘭和瑞典成為成員國，這可能會在幾個月內生效。

土耳其原先為何反對？

報導稱，俄羅斯入侵烏克蘭已促使瑞典和芬蘭，放棄了其長期以來的不結盟地位，並申請加入北約。

根據北約條約，對任何單個成員的攻擊都將被視為對所有成員的攻擊，且會觸動整個聯盟的軍事反應。但埃爾多安阻止了這一舉動，堅稱北歐人改變了土耳其認為是恐怖分子的庫爾德反叛組織的立場。

土耳其的主要要求是：「北歐國家應停止支持其領土上的庫爾德激進組織，並取消對土耳其出售部分武器的禁令」。

斯托爾滕貝格說，該協議的條款涉及瑞典加強土耳其引渡嫌疑武裝分子的工作，並修改瑞典和芬蘭的法律，以加強對他們的態度。

斯托爾滕貝格表示，瑞典和芬蘭還將取消對土耳其出售武器的限制。

土耳其，瑞典和芬蘭在北約峰會前舉行會談

土耳其，瑞典和芬蘭在北約峰會前舉行會談

土耳其方稱讚週二（28日）的協議是一場勝利，並稱北歐國家已同意打擊安卡拉認為對國家安全構成威脅的團體，包括庫爾德工人黨及其在敘利亞的延伸。聲明說，他們同意「不對土耳其實施國防工業領域的禁運限制」，並「就引渡恐怖分子採取具體措施」。

土耳其已要求芬蘭和瑞典引渡通緝人員，並取消在土耳其 2019 年軍事入侵敘利亞東北部後實施的武器限制。土耳其總統府聲明稱，週二達成的協議意味著，「與土耳其在打擊庫爾德工人黨及其附屬機構的鬥爭中全面合作」。

在人們猜測美國在結束土耳其與北歐國家僵局中所扮演的角色之際，一名高級政府官員表示，華盛頓沒有向土耳其提供任何讓步，以誘使土耳其接受協議。但埃爾多安在前往馬德里之前表明，他將推動向美國購買F-16戰機。這位官員說，美國在幫助拉近雙邊關係中發揮了關鍵作用。

當地時間週二（28日）上午，在瑞典和芬蘭的要求下，美國總統拜登與埃爾多安進行了交談，以幫助和鼓勵這項談判。

北約峰會聚焦俄羅斯和中國

美聯社報導，本屆的北約峰會以西班牙國王費利佩六世在18世紀的馬德里皇宮舉辦的領導人晚宴拉開序幕。週三和周四會議的首要議程，是加強對俄羅斯的防禦，並支持烏克蘭。

西班牙國王費利佩六世在馬德里皇宮舉辦北約領導人晚宴

西班牙國王費利佩六世在馬德里皇宮舉辦北約領導人晚宴

莫斯科於2月24日的入侵烏克蘭的行動動搖了歐洲的安全，並將城市的砲擊和血腥的地面戰鬥帶回了歐洲大陸，北約不得不再次面對敵對的俄羅斯。但一些歐洲成員對美國對北京的強硬路線持謹慎態度，不希望中國成為對手。

在北約的新戰略概念（其十年一遇的優先事項和目標）中，北約將宣布俄羅斯為第一大威脅。但北約對中國採取何種強硬路線也存在分歧。且上一份在2010年發布的北約文件中，根本沒有提到中國。

新概念預計將闡明北約在從網絡安全到氣候變化等問題上的方法，以及中國日益增長的經濟和軍事影響力，以及印太地區日益增長的重要性和力量。日本、澳大利亞、韓國和新西蘭領導人，也首次作為嘉賓出席峰會。

斯托爾滕貝格說，這次會議將為聯盟「在一個更加危險和不可預測的世界」繪製藍圖。這意味著「我們必須在國防上投入更多」，斯托爾滕貝格說。

北約30個成員中只有9個，達到了該組織將國內生產總值（GDP）的2%，必需用於國防預算的目標。其中，主辦本屆峰會的西班牙只花費了一半，即1%。

斯托爾滕貝格在歐洲時間27日（週一）表示，北約盟國將在峰會上同意將北約快速反應部隊的兵力增加近八倍，從4萬人增加到30萬人。這些部隊將駐紮在他們自己的國家，但專門用於北約東翼的特定國家，北約計劃在那裡建立裝備和彈藥庫存。

（路透社、美聯社）

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