瑞典「网内互打」：爱立信为何替华为发声?

(德国之声中文网) 瑞典电信公司爱立信的首席执行官鲍毅康（Bjorn Ekholm）4日表示，在瑞典禁止华为参与5G网络的建设后，他担心中国会对爱立信展开报复。瑞典电信监管局(PTS) 以安全考量为由，宣布将来自中国的华为和中兴排除在10月底的5G网络拍卖之外。

已经从中国厂商买来且安装的设备，必须在2025年1月1日前拆除。鲍毅康在接受瑞典媒体《每日新闻报》访问时表示：「我希望这个消息不会带来任何影响。中国占我们公司收入的8%。对我们来说，能进入中国市场一直是一个重要的战略问题。」

鲍毅康在接受采访时称，瑞典的决定对爱立信来说是「一个复杂的问题」，但他表示，他仍然希望爱立信继续保持其瑞典公司的身份。他说：「我们的灵魂在瑞典，这是爱立信的基地。但如果瑞典不支持自由贸易，这对我们来说会是个复杂的问题。我们99%的营业额都在瑞典以外的地方。」

上周末，《每日新闻报》刊登了鲍毅康与瑞典贸易部长哈尔伯格 (Anna Hallberg) 之间的短信，他在短信中要求瑞典政府与电信监管机构「谈谈」。鲍毅康向哈尔伯格抱怨道：「目前瑞典对爱立信来说是一个非常糟糕的国家。」

他在《每日新闻报》获得的短信中说，瑞典电信监管局的决定「将我们的中国竞争对手排除在外，这是其他欧盟国家尚未做出的决定。」

中国官媒《环球时报》也间接援引这篇文章报道称：「『pledgetimes』网站援引瑞典《每日新闻报》的消息称，瑞典政府对华为公司参与该国5G建设的禁令，引起了爱立信公司的担忧。爱立信公司担心自己在中国市场受到影响，并因此向瑞典政府施压。」

中国官媒大肆宣传

《环球时报》以「爱立信公司CEO： 『 如果对华为的禁令仍然存在，爱立信将离开瑞典』」 为题的这篇文章被中文媒体广为转载，但是《每日新闻报》在原文中其实并未写道，鲍毅康发出过这样的直接威胁。

继英国在去年7月中旬决定将华为排除於建设5G网络的行列之外後，瑞典成为欧盟第一个明确禁止华为进入其5G网络基础设施的国家。华为因瑞典监管机构的决定而向法庭提告，这也导致瑞典的5G竞标被推迟。中国政府也警告，瑞典当局的决定可能会为北欧公司在中国带来不明的「后果」。

中国外交部发言人华春莹4日在例行记者会上表示，她看到了与瑞典决定将华为排除在5G网络建设之外的相关报导，并说这事件再次证明，在世界范围内到处威逼利诱丶搞「胁迫」外交的是美国，中国是美国「胁迫」外交的受害者。

她说：「美方应该认识到，靠霸凌打压阻挡不了中国高科技企业的发展，也维护不了美方在高科技领域的垄断地位。正如王毅国务委员兼外长近日接受媒体采访时所指出的，最可持续的领先是不断提升自我，而不是阻挡别国的发展。我们希望有关国家能够明辨是非，为有关企业正常经营丶发展丶合作提供公正丶公平丶开放丶透明丶非歧视的营商环境。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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