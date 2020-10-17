瑞典禁止华为、中兴参与5G建设

瑞典电信监管机构10月20日宣布，出于安全考量，将禁止中国通讯集团华为和中兴参与该国5G网络建设。这是继英国之后，又一个明确将华为等中企排除在外的欧洲国家。
（德国之声中文网）瑞典邮政和电信管理局（PTS）在一份声明中称，该禁令是依据该国2020年1月开始生效的新法案，并经过了瑞典军方和安全部门的审查，以确保通过"这些（5G）频谱使用无线电设备不会威胁瑞典国家安全"。
华为是世界第二大的手机供应商，也是5G设备的市场领导者。
除了华为外，瑞典方面也要求，在2025年1月1日之前移除所有已经安装的中兴通讯的设备。
美国指责这些中国企业为北京政府从事间谍活动，而中方对此予以否认。美国也向其盟友国家施压，要求将华为排除在这些国家的网络基础设施建设外。
英国今年7月下令，禁止移动运营商在新的5G网络建设中使用华为的设备，并要求这些企业在2027年前移除全部已经使用的华为设备。
法国也对使用华为设备设置了严格的限制。
在瑞典公布该禁令的同时，该国邮政和电信管理局也宣布，批准Hi3GAccess、Net4Mobility、TeliaSweden和Teracom四家公司参与计划中11月10日开始的5G频谱拍卖。这四家都是瑞典通信服务商。
王凡/达扬（法新社）
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在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。
德国政府对电信设备供应商的安全审核，迄今都集中在技术层面：只要没有被发现漏洞或后门的设备，都被认为是安全的。德广联以及《商报》现在从政府内部人士处获悉，柏林今后还将引入政治层面的审核，并且由情报机关介入。