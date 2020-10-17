 瑞典禁止华为、中兴参与5G建设 | 经济纵横 | DW | 20.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

瑞典禁止华为、中兴参与5G建设

瑞典电信监管机构10月20日宣布，出于安全考量，将禁止中国通讯集团华为和中兴参与该国5G网络建设。这是继英国之后，又一个明确将华为等中企排除在外的欧洲国家。

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

华为欧洲再碰壁

（德国之声中文网）瑞典邮政和电信管理局（PTS）在一份声明中称，该禁令是依据该国2020年1月开始生效的新法案，并经过了瑞典军方和安全部门的审查，以确保通过"这些（5G）频谱使用无线电设备不会威胁瑞典国家安全"。

华为是世界第二大的手机供应商，也是5G设备的市场领导者。

除了华为外，瑞典方面也要求，在2025年1月1日之前移除所有已经安装的中兴通讯的设备。

Schweden Stockholm Firmensitz Ericsson (Getty Images/AFP/M. Suslin)

华为被排除出瑞典5G市场后，该国通信服务商只能在芬兰的诺基亚以及瑞典本国的爱立信之间选择设备供应商。图为斯德哥尔摩近郊的爱立信总部

美国指责这些中国企业为北京政府从事间谍活动，而中方对此予以否认。美国也向其盟友国家施压，要求将华为排除在这些国家的网络基础设施建设外。

英国今年7月下令，禁止移动运营商在新的5G网络建设中使用华为的设备，并要求这些企业在2027年前移除全部已经使用的华为设备。

法国也对使用华为设备设置了严格的限制。

在瑞典公布该禁令的同时，该国邮政和电信管理局也宣布，批准Hi3GAccess、Net4Mobility、TeliaSweden和Teracom四家公司参与计划中11月10日开始的5G频谱拍卖。这四家都是瑞典通信服务商。

王凡/达扬（法新社）

延伸阅读：5G合同多多 爱立信闷声发财

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

华为5G又丢一国 这回是在欧洲心脏

在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。  

华为5G设备将面临德国双重审核

德国政府对电信设备供应商的安全审核，迄今都集中在技术层面：只要没有被发现漏洞或后门的设备，都被认为是安全的。德广联以及《商报》现在从政府内部人士处获悉，柏林今后还将引入政治层面的审核，并且由情报机关介入。  

美再施压禁用华为5G 欧洲国家选边站

在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。  

日媒：日本不会参加美国“清网”行动

据日媒报道，日本政府对美国表示，目前无意加入华盛顿在通讯网络等领域排除中国企业的计划。不过，日本早于2018年底已经推出规定，禁止部分公共机构的通信设备使用恐有国安疑虑的厂商产品。  

相关内容

Japan Tokio | vor Besuch von US-Präsident Donald Trump

日媒：日本不会参加美国“清网”行动 17.10.2020

据日媒报道，日本政府对美国表示，目前无意加入华盛顿在通讯网络等领域排除中国企业的计划。不过，日本早于2018年底已经推出规定，禁止部分公共机构的通信设备使用恐有国安疑虑的厂商产品。

5G und Huawei Logo

华为5G又丢一国 这回是在欧洲心脏 09.10.2020

在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan

美国民调：多数民众支持防卫台湾 15.10.2020

美国战略国际研究中心一项问卷调查显示，多数美国民众愿意承担相当的风险，来捍卫包括台湾在内的盟友安全。

广告
Coronavirus Shop in Ballycastle (Liam McBurney/empics/picture alliance)

爱尔兰成为欧盟首个重启封锁措施的国家

爱尔兰重新采取严格的防疫措施，要求全国范围内暂停不必要的商业活动。爱尔兰也就此成为欧盟范围内第一个重新采取封锁措施的国家。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  