瑞典禁止华为、中兴参与5G建设

（德国之声中文网）瑞典邮政和电信管理局（PTS）在一份声明中称，该禁令是依据该国2020年1月开始生效的新法案，并经过了瑞典军方和安全部门的审查，以确保通过"这些（5G）频谱使用无线电设备不会威胁瑞典国家安全"。

华为是世界第二大的手机供应商，也是5G设备的市场领导者。

除了华为外，瑞典方面也要求，在2025年1月1日之前移除所有已经安装的中兴通讯的设备。

美国指责这些中国企业为北京政府从事间谍活动，而中方对此予以否认。美国也向其盟友国家施压，要求将华为排除在这些国家的网络基础设施建设外。

英国今年7月下令，禁止移动运营商在新的5G网络建设中使用华为的设备，并要求这些企业在2027年前移除全部已经使用的华为设备。

法国也对使用华为设备设置了严格的限制。

在瑞典公布该禁令的同时，该国邮政和电信管理局也宣布，批准Hi3GAccess、Net4Mobility、TeliaSweden和Teracom四家公司参与计划中11月10日开始的5G频谱拍卖。这四家都是瑞典通信服务商。

王凡/达扬（法新社）

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