瑞典环保少女通贝里的漫长回家之路

（德国之声中文网）在马德里召开的联合国气候峰会尚未结束时，瑞典少女通贝里（Greta Thunberg）已经提早踏上了回乡之路。昨天（12月14日），她在Twitter上发了一张照片。照片上可以看到她坐在德国高铁ICE的通道地上，身边堆放着大量行李。她一只手托着下巴，向窗外眺望。照片配的文字是："乘坐满员的火车穿过德国。我终于踏上回家的路了！"

Twitter的一些用户在这篇推文下调侃德国铁路，让通贝里做好准备，因为德国火车晚点是家常便饭。

根据行车信息，通贝里乘火车从马德里回到斯德哥尔摩，至少需要花费两天的时间。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 环保之旅 “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 装备简单的赛艇 赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 水桶当马桶 “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 享用宇航员速食 赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手 出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上备有抗晕船药 通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 舒适度不如露营帐篷 通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上成员 “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 组建帆船赛团队 “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 顺利跨越大西洋 如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。



作为气候保护积极参与者，通贝里拒绝乘坐飞机，因为飞机会造成大量的碳排放。几天前，她被《时代》杂志评为年度人物，她也由此成为92年来获此殊荣年纪最轻的时代风云人物。她自去年8月开始在瑞典议会外进行每周一次的气候罢课运动(Fridays For Future)。这场一个人的运动后来变成全球性的气候倡议活动，迫使各国政府采取措施应对气候危机。

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今年她两度乘坐帆船跨越大西洋，参与在纽约和马德里举行的国际气候峰会。在马德里气候峰会上，她批评国际社会在气候保护方面取得的进展十分缓慢。她在Twitter上写道："科学结果十分清晰，但是科学结果却遭到无视。""但是不管发生什么，我们永远都不会放弃。我们才刚刚开始。"

洪沙 /文山（德新社、法新社）