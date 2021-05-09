瑞典环保少女与中国官媒的口水战

(德国之声中文网) 几天前，中国官媒《中国日报》网站转载了一篇微信公众号文章，抨击来自瑞典的环保人士、18岁的通贝里(Greta Thunberg)是"嘴炮环保主义者"。文章中有一段话，在社交媒体上引发了轩然大波："如果只是搞环保，也算是造福人类。但是，这位公主没有种过一棵树，没有去沙漠种过一片草，反而四处乱窜，她举着大量 抗议的纸牌，倒是挺污染环境的。虽然其自称是素食主义者，但从成长结果看，碳排放其实并不小。"不少用户指出，结合文章配发的图片来看，这段讽刺意味颇浓的文字，也羞辱了通贝里的体型。

通贝里本人则在推特上回应说："被中国官方媒体以'胖'羞辱，即便按照我的标准而言，这也是相当奇特的经历。但这绝对可以写进我的简历。"





《中国日报》网站转载的文章，其实是对通贝里今年5月7日的一次表态的回击。当天，美国荣鼎集团发布演算数据指出，中国温室气体排放量2019年占全球的27%，排放量最大；美国占11%，为第二大环境污染国。报告强调，中国的排放量近30年增长了两倍多。但在人均排放量方面，中国仍低于美国。而通贝里对这篇报告点评说："除非中国彻底改变(环保)方针，否则我们无法解决气候危机。""中国的碳排放超过所有发达国家总和。"

通贝里的这一表态遭到了多家中国官媒的抨击，不过主要论点大多集中在中国人均碳排放并不高、中国为发达国家民众生产大量高排放的消费品等等。《中国日报》网站转载的微信公众号文章，则非但羞辱通贝里的身材，还指责她"目的就是给发展中国家捣乱"，"是西方政客手下的不同棋子而已"。"如通贝里这些嘴炮环保主义者，诉求是要保持地球现状。发达国家已经发展起来了，把高能耗、高污染的产业都转移到发展中国家，自己靠着收专利费这种"环保"的方式继续过好日子。……只有发展中国家永远生活在底端，他们才能保住自己的高污染生活。"

这篇公众号文章还提到了通贝里曾经指责中国人使用筷子会对全球森林造成威胁。不过，据德国事实核查网站Correctiv的查证，通贝里并没有说过这样的言论，因此疑为假新闻。在中文互联网上，有关"通贝里指责中国人用筷子破坏森林"的消息最早出现在2019年底。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。