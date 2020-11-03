瑞典法院推翻华为5G禁令

（德国之声中文网）周一（11月9日），斯德哥尔摩行政法院的裁决迫使瑞典邮政和电信管理局（PTS）宣布，将推迟原定于周二（11月10日）举行的5G网络频段拍卖。

华为称禁令"缺乏法律依据，侵犯基本人权，违反欧盟基本法律原则，且实质上是不正确的"。

PTS表示，10月20日的禁令也影响到中国公司中兴（ZTE），该禁令符合新的立法，"以确保在这些（5G网络）频带中使用无线电设备不会损害瑞典的安全。"

法院责令PTS提交论点，以便能就案情做出更明确的裁定。

华为表示，该禁令禁止瑞典运营商购买华为新设备，并逐步删除已在其5G网络上安装的华为套件，这将对其业务造成无法弥补的损害。

在瑞典做出排斥华为的举动之前，美国向盟国施加压力，要求各国在电信基础设施中抵制华为。

美国声称，中国利用科技公司技术进行间谍活动，中国及华为则否认这项指控。

继7月份英国之后，瑞典是欧洲第二个彻底禁止使用华为设备的国家，也是欧盟第一个这样做的国家。

瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚公司是华为在5G设备和基础设施供应方面的主要竞争对手。

杨宇/叶宣（法新社）



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