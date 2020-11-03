 瑞典法院推翻华为5G禁令 | 经济纵横 | DW | 10.11.2020

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经济纵横

瑞典法院推翻华为5G禁令

瑞典一家法院推翻了禁止华为设备进入该国5G网络的决定，同时瑞典政府在重新考虑华为禁入案。

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

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中国在国内大举兴建铺设5G网络为瑞典电信设备制造商爱立信带来大量盈利。但是瑞典宣布禁止华为、中兴参与该国5G建设可能会令爱立信公司利润受损。

瑞典电信监管机构10月20日宣布，出于安全考量，将禁止中国通讯集团华为和中兴参与该国5G网络建设。这是继英国之后，又一个明确将华为等中企排除在外的欧洲国家。

遭受危机重创的保加利亚与其他巴尔干国家一起与美国签署了关于高速Wi-Fi网络的安全协议。该协议被视为美国将华为排除在5G网络外的行动的一部分。

（德国之声中文网）周一（11月9日），斯德哥尔摩行政法院的裁决迫使瑞典邮政和电信管理局（PTS）宣布，将推迟原定于周二（11月10日）举行的5G网络频段拍卖。

华为称禁令"缺乏法律依据，侵犯基本人权，违反欧盟基本法律原则，且实质上是不正确的"。

PTS表示，10月20日的禁令也影响到中国公司中兴（ZTE），该禁令符合新的立法，"以确保在这些（5G网络）频带中使用无线电设备不会损害瑞典的安全。"

法院责令PTS提交论点，以便能就案情做出更明确的裁定。

华为表示，该禁令禁止瑞典运营商购买华为新设备，并逐步删除已在其5G网络上安装的华为套件，这将对其业务造成无法弥补的损害。

在瑞典做出排斥华为的举动之前，美国向盟国施加压力，要求各国在电信基础设施中抵制华为。

美国声称，中国利用科技公司技术进行间谍活动，中国及华为则否认这项指控。

继7月份英国之后，瑞典是欧洲第二个彻底禁止使用华为设备的国家，也是欧盟第一个这样做的国家。

瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚公司是华为在5G设备和基础设施供应方面的主要竞争对手。

杨宇/叶宣（法新社）


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