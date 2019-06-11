瑞典法院拒绝向中国引渡“红通”第三号人物

（德国之声中文网）据路透社报道，本周二，瑞典最高法院方面表示，虽然有证据显示乔建军在中国曾有过犯罪行为，但是他所参与的政治活动可能会导致他遭受迫害，并且可能会受到违反欧洲人权公约的对待。

瑞典最高法院法院亚斯普（Petter Asp）在一份声明中表示："在这种情况下，引渡不能执行。"

路透社获得的法庭文件显示，乔建军在加入了一个非法政党组织后开始受到压力，2011年他从中国出逃。

瑞典最高法院资料照片

但中国媒体报道称，乔建军在担任中储粮周口直属仓库主任期间，利用周口直属库一些基建项目承包、大件物品采购等时机，大肆侵吞公款，并在得知上级部门决定别人接替其主任职务之际，潜逃至国外。

乔建军化名李峰。2015年中国通过国际刑警组织发布红色通缉令对其通缉。中国要求瑞典将乔建军引渡回国。

乔建军逃离中国后落脚的首站是美国。他在美国受到美国司法机构提出的涉嫌移民欺诈和洗黑钱两项罪名的指控。因此美国也向瑞典提出将乔建军引渡到美国的要求。

乔建军的律师Henrik Olsson Lilja在接受路透社记者采访时说："现在我们有了这样一个先例。法院认定中国对司法体系的操作和对人权处理都是令人震惊的，是不能被接受的，至少不被瑞典法院接受。"他还说，中国不能对这一决定提起上诉。瑞典不会引渡他的委托人。

去年6月，在北京提出引渡要求后，瑞典警方逮捕了乔建军。上个月瑞典将其释放，但是美国提出要求后，瑞典再次逮捕乔建军。

中国外交部发言人耿爽在新闻记者会上回答相关问题时表示，中国希望瑞典方面能"正视乔建军的犯罪事实，尽快将乔建军引渡回中国接受司法制裁，不做犯罪分子的避罪天堂"。

那些被中国“追逃”的大佬 五部委喊话 周四（8月23日），中国国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，首次针对“职务犯罪案件境外在逃人员”发出敦促投案自首公告。其中称，“年底前投案从轻处罚”，鼓励在逃人员的亲友积极规劝，也鼓励在逃人员揭发他人犯罪行为、戴罪立功，同时鼓励他人“积极举报、提供线索”。

那些被中国“追逃”的大佬 杨秀珠 “从宽处理”的一个代表人物是当年“百名红通”上的头号人物杨秀珠，涉案金额达2.5亿元人民币。曾任温州副市长的她在2003年出逃，辗转多国后于2014年在美国被捕。她在2016年11月16日回中国投案自首，2017年10月13日被判处有期徒刑8年，罚款80万元。判决结果出来后，不少声音质疑轻判。中国媒体报道称，观察到“归案方式不同，判处情况差异较大”。

那些被中国“追逃”的大佬 李华波 与杨秀珠的刑期形成鲜明对比的是曾经“百名红通”上二号人物、原江西省财政局官员李华波。他涉嫌贪污公款9400万元人民币，2011年逃离中国。他在2015年被从新加坡遣返回国，此后被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，属于获刑最重的“红通”人员。

那些被中国“追逃”的大佬 海外追逃 习近平上台以来，中国加大了海外追逃力度，展开“猎狐”、“天网”等行动，并于2015年4月公开发布“百名红通人员”名单。据中国官媒今年6月报道，百人名单中“已有52人归案，剩下48人尚未归案”。与此同时，中央追逃办发布公告，公开了50名外逃人员的相关线索（与“百名红通”中的人员有一些重合）。

那些被中国“追逃”的大佬 施建祥 上述50名外逃人员中，第31号是原快鹿投资集团董事长施建祥。他被指涉嫌集资诈骗罪，在2016年3月逃至美国。施建祥曾在演艺文化圈颇有影响力，担任了《叶问3》的总制片人。事发后，网上流传施建祥与甄子丹、黄圣依、崔永元等人的旧照片，称此人“朋友圈”不一般。

那些被中国“追逃”的大佬 郭文贵 “外逃者”中最有名的，则非郭文贵莫属。在过去一段时间里，这位生活在美国的中国富豪高调通过媒体和自媒体“爆料”，对一系列中共高官做出指控。中国警方通过国际刑警组织向他发出了“红通”。不过，郭文贵的直播至今仍在继续，围绕着他也还有许多谜团未解。

那些被中国“追逃”的大佬 “红通” 郭文贵事件也引发了人们对国际刑警组织“红通”的讨论。“红通”英文是“Red Notice”，直译为“红色通告”，是国际刑警组织八种通知中的一种，是一个“查找和临时逮捕待决引渡者”的请求，并非逮捕令、国际通缉令。不过在中国，这个通告被称为“红色通缉令”。一些批评声音认为，“红通”已经被中国政府用来打击异己。

那些被中国“追逃”的大佬 程慕阳 在郭文贵之前，“红通”上面最有名的大概要数程慕阳。他是原河北省委书记程维高之子，被称为“最大外逃官二代”。2003年，程维高下马，被开除党籍。据中国媒体报道，程幕阳在加拿大分别申请入籍和难民身份，但都遭到拒绝。一些加拿大华语媒体近日报道，程幕阳就避难被拒提出上诉，正面临重审。



耿爽还补充说，中国已经从欧洲、亚洲、非洲、拉美各地区将超过260名嫌疑人引渡回中国，表明国际社会对中国司法制度很有信心。

乔建军的律师表示，在美国的案子结局会是怎样，目前并不可知。到8月2日前，美国方面需要陈述要求引渡乔建军的理由。

2013年以来乔建军居住在瑞典。今年3月他向瑞典提出避难申请。目前这一申请尚未被批准。

洪沙/乐然 （路透社）