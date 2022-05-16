 瑞典正式申請加入北約 土耳其總統再表反對 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2022

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瑞典正式申請加入北約 土耳其總統再表反對

瑞典16日正式宣布申請加入北約，但土耳其總統埃爾多安同日卻重申，該國反對瑞典與芬蘭加入北約。與此同時，俄羅斯總統普京稱北歐兩國在其領土上的任何軍事基地擴張，都會導致俄羅斯做出回應。

Schweden beantragt Aufnahme in die NATO

瑞典首相安德森（右）在斯德哥爾摩與反對派領導人克里斯特松（Ulf Kristersson）一起正式宣布了瑞典正式申請加入北約。

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繼芬蘭正式宣布申請加入北約後，瑞典也将申請加入該聯盟。北約副秘書長向德國之聲透露，該聯盟將確保能加速兩國的申請過程，北約秘書長也說將研究如何在過渡期確保兩國的安全。

英国军情报告显示，俄罗斯不仅攻势落后于计划，至今还折损了超过三分之一的军队。芬兰和瑞典正在筹备加入北约，引起普京不满，称此举将导致邻国关系恶化。西方企业在战争初期纷纷响应对俄制裁，如今麦当劳和雷诺决定全面撤出俄罗斯。

芬兰政府本周日（5月15日）正式宣布，它将申请加入北约。预计芬兰议会将在未来几天为这一决定开绿灯。

（德國之聲中文網）瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）週一（5月16日）在斯德哥爾摩向瑞典議會發表講話時稱，申請加入北約是瑞典安全政策的歷史性變化。俄羅斯對烏克蘭的入侵促使瑞典重新思考200年來的軍事中立。她說：「瑞典需要加入北約後的正式安全保障。」

安德森在斯德哥爾摩與反對派領導人克里斯特松（Ulf Kristersson）一起正式宣布了瑞典的歷史性決定。她說：「我們正在離開一個時代，進入一個新的時代。」

瑞典將與已先一步宣布申請加入北約的芬蘭協同行動。事實上，芬蘭和瑞典已經參加了北約的活動、演習，有時還進行了部署。

普京發出警告

同日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科舉行的集體安全條約組織（CSTO）峰會上說，如果瑞典和芬蘭最終加入北約，在其領土上的任何軍事基礎設施擴張，都會導致莫斯科做出反應。

但他也重申，如果將這兩個北歐國家納入北約，不會對俄羅斯造成任何問題。

另一方面，繼上週傳出土耳其反對瑞典與芬蘭加入北約後，16日該國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）再次表示，他不允許這兩個國家成為北約成員，因為他認為兩國不對流亡的庫爾德族武裝分子採取行動。

過去兩天，瑞典與芬蘭陸續宣布正式申請加入北約後，埃爾多安在接受媒體訪問時，指責這兩個國家拒絕引渡被土耳其通緝的「恐怖分子」。他指的是被土耳其視為激進組織的庫爾德工人黨。他說：「這兩個國家都沒有對恐怖組織採取公開、明確的立場。」

對此，瑞典官員表示將派遣一個外交官小組到安卡拉與土耳其政府討論這個問題，但埃爾多安認為這麼做是在浪費時間。他說：「他們是來試圖說服我們的嗎？對不起，不要把自己弄得這麼累。在這個過程中，我們不能對那些對土耳其施加制裁的人說『是』，我們也不能對他們申請加入北約說『是』。」

Ukraine Krieg | Ukrainische Soldaten bei Charkiw

根據通訊社報導，繼在哈爾科夫東北部地區成功擊退俄羅斯軍隊後，烏克蘭一支部隊於週日（5月15日）晚間抵達與俄羅斯的邊界。

埃爾多安上週在發表的評論中強調，瑞典與芬蘭加入北約的道路將是「不平坦的」。北約的30個成員國都必須同意，申請加入的國家才能成為新成員國。

近幾十年來，瑞典接納了來自中東的數十萬難民，包括來自敘利亞、伊拉克和土耳其的庫爾德人。土耳其的反對讓許多西方官員感到意外，部分人士認為，安卡拉不會讓這個問題破壞北約的擴張。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）週末緩頰表示，土耳其已經明確表示，他們的意圖不是要阻止這兩個國家加入北約。

（路透社、法新社）

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