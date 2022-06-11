瑞典智庫：全球核武數量恐現冷戰後首次增長

（德國之聲中文網）瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）週一（6月13日）在一份最新研究報告中表示，未來幾年全球核武庫預計將出現自冷戰以來的首次增長，核武被動用的風險已來到數十年最高點。

該組織指出，俄羅斯入侵烏克蘭和西方對基輔的支持加劇了世界上9個擁有核武國家之間的緊張關係。雖然在2021年1月至2022年1月期間核武器數量略有下降，但該研究所表示，除非擁核大國立即採取行動，否則全球核彈頭庫存可能很快開始上升，且這將是幾十年來的第一次。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所大規模殺傷性武器項目主任溫威爾弗雷德（Wilfred Wan）在該組織的2022年鑒中表示：「所有有核國家都在增加或升級它們的武庫，而且大多數國家都在加強核言論以及核武器在其軍事戰略中發揮的作用。這是一個非常令人擔憂的趨勢。」

路透社報導指出，在莫斯科入侵烏克蘭3天後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將俄羅斯的核威懾力量置於高度警戒狀態。普京還警告，對於阻擋俄羅斯的國家，其面臨的後果將是「在整個歷史上從未見過的」。

俄羅斯擁有世界上最大的核武庫，共有5977枚彈頭，比美國多出約550枚。這兩個國家擁有世界上90%以上的核彈頭。斯德哥爾摩國際和平研究所還說，中國正處於擴張之中，估計該國擁有300多個新的導彈發射井。

該研究所表示，全球核彈頭的數量從2021年1月的13080枚下降到2022年1月的12705枚。估計有3732枚彈頭被部署在導彈和飛機上。其中約有2000枚保持在高度戒備狀態，而這些彈頭幾乎都屬於俄羅斯或美國。

斯德哥爾摩國際和平研究所董事會主席洛夫文（Stefan Lofven）說：「世界大國之間的關係進一步惡化，人類和地球面臨一系列深刻而緊迫的共同挑戰的時候，只有通過國際合作才能解決。」

（路透社、法新社）

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