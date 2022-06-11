 瑞典智庫：全球核武數量恐現冷戰後首次增長 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

瑞典智庫：全球核武數量恐現冷戰後首次增長

瑞典權威智庫13日在一份最新報告中警告，未來幾年全球核武庫可能出現冷戰以來第一次的增長，而俄烏戰爭也使全球9個擁有核武的國家之間關係變得更緊張。

BG Nuklearwaffen | russisches K-571 Atom-U-Boot

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所指出，俄羅斯入侵烏克蘭和西方對基輔的支持加劇了世界上9個擁有核武國家之間的緊張關係。

（德國之聲中文網）瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）週一（6月13日）在一份最新研究報告中表示，未來幾年全球核武庫預計將出現自冷戰以來的首次增長，核武被動用的風險已來到數十年最高點。

該組織指出，俄羅斯入侵烏克蘭和西方對基輔的支持加劇了世界上9個擁有核武國家之間的緊張關係。雖然在2021年1月至2022年1月期間核武器數量略有下降，但該研究所表示，除非擁核大國立即採取行動，否則全球核彈頭庫存可能很快開始上升，且這將是幾十年來的第一次。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所大規模殺傷性武器項目主任溫威爾弗雷德（Wilfred Wan）在該組織的2022年鑒中表示：「所有有核國家都在增加或升級它們的武庫，而且大多數國家都在加強核言論以及核武器在其軍事戰略中發揮的作用。這是一個非常令人擔憂的趨勢。」

路透社報導指出，在莫斯科入侵烏克蘭3天後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將俄羅斯的核威懾力量置於高度警戒狀態。普京還警告，對於阻擋俄羅斯的國家，其面臨的後果將是「在整個歷史上從未見過的」。 

BG Nuklearwaffen | pakistanische Shaheen-III Rakete

該組織預測，未來幾年全球核武庫預計將出現自冷戰以來的首次增長，核武被動用的風險已來到數十年最高點。

俄羅斯擁有世界上最大的核武庫，共有5977枚彈頭，比美國多出約550枚。這兩個國家擁有世界上90%以上的核彈頭。斯德哥爾摩國際和平研究所還說，中國正處於擴張之中，估計該國擁有300多個新的導彈發射井。

該研究所表示，全球核彈頭的數量從2021年1月的13080枚下降到2022年1月的12705枚。估計有3732枚彈頭被部署在導彈和飛機上。其中約有2000枚保持在高度戒備狀態，而這些彈頭幾乎都屬於俄羅斯或美國。

斯德哥爾摩國際和平研究所董事會主席洛夫文（Stefan Lofven）說：「世界大國之間的關係進一步惡化，人類和地球面臨一系列深刻而緊迫的共同挑戰的時候，只有通過國際合作才能解決。」

（路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

金正恩：将加强军备应对安全环境恶化

金正恩将其加速武器开发的行为称为「正当自卫的主权权利」。专家表示，朝鲜快速的武器试验步调凸显了金正恩的双重意图：充实军火库和向美国施压。  

暗示重启核武试验 朝鲜欲长期抗美

金正恩公开宣布进一步加强军队后，平壤今年一月内已进行4次武器试射，包括高超音速导弹。朝鲜接下来打什么算盘?  

美国防部：中国核弹量可於2030年达千枚

美国国防部周三推出中国军力报告，警告中国的核弹头数量比之前预想还多，预计能在2030年增加至1000枚。此外，美国也引述中国媒体报告，预测中国可能在2027年逼台湾依其条件谈判。  

相关内容

In this photo provided on Saturday, June 11, 2022 by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un attends a plenary meeting of the ruling Workers’ Party’s Central Committee held during June 8 - June 10, 2022 in Pyongyang, North Korea. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩：将加强军备应对安全环境恶化 11.06.2022

金正恩将其加速武器开发的行为称为「正当自卫的主权权利」。专家表示，朝鲜快速的武器试验步调凸显了金正恩的双重意图：充实军火库和向美国施压。

BEIJING, CHINA - FEBRUARY 4, 2022: Russia's President Vladimir Putin (L) and his Chinese counterpart Xi Jinping pose during a meeting. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

德语媒体:理性的算计 11.06.2022

《焦点杂志》刊评指出，中国悄然疏远普京，是出于理性的风险评估。《南德意志报》的一篇专栏评论认为，盲目与专制国家合作，会造成单方面依赖性，这本身就不符合理性的利益。

COLOGNE, GERMANY - MAY 13: German Chancellor Olaf Scholz during his visit of the Blue Yellow Cross Club and meeting with an ukrainian women's soccer team on May 13, 2022 in Cologne, Germany. (Photo by Pool/Getty Images)

俄乌战争：德国的策略成功了吗？ 05.06.2022

对俄罗斯进行制裁，为乌克兰提供武器，但是要低调，绝不能成为参战方。德国政府在乌克兰战争中的处境，犹如高空走钢丝。

广告

媒体看中国

李佳琦成为了共青团中央、上海市政府等公权力机构拉拢争取树立正面典型的对象（资料图片）

墙外文摘：坦克冰淇淋——李佳琦的明与暗

有评论指出，李佳琦的案例代表了中国政府公权力的政治红线频繁化与随机化的趋势。这些无孔不入的政治要求与禁区，实际上也分成了“明”与“暗”两层。  