瑞典智库：美国是最大军火出口国

（德国之声中文网）斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一发表报告指出，2016年至2020年期间，美国的军火出口占全球37%，这些武器被售往96个国家；近半数的美国外销军火售往中东。与2011-2015时间段相比，美国的武器出口增加15%。

SIPRI报告指出，国际间的武器交付量在2016-2020年持平，结束了超过10年的增长趋势。这是自2001-2005时间段以来，各国之间主要武器交付量（需求指标）相较前五年未有所增加。

SIPRI指出，虽然三大武器出口国美国、法国和德国的交货量增加，但俄罗斯及中国的出口下降，抵消了这一增长。

根据SIPRI的报告，俄罗斯是全球第二大武器出口国，法国排名第三。由于印度进口武器量下滑，造成俄罗斯的销售量有所降低。

沙特阿拉伯是最大买家

2016至2020年间，中东国家的武器进口增幅最大，与2011-2015相比增长25%。

沙特阿拉伯是全球最大武器进口国，其进口量增长了61%，卡塔尔的增幅则为361%。

阿拉伯联合酋长国近期与美国签署了购买50架F-35战机以及18架无人机的230亿美元军售协议。亚洲及大洋洲是主要武器的最大进口地区，2016-2020年间占全球42%的武器交易量。印度、澳大利亚、中国、韩国和巴基斯坦是地区内的最大进口国。



SIPRI资深研究员韦泽曼（Siemon Wezeman）指出：“对许多亚洲和大洋洲国家而言，越来越将中国视为威胁的想法是进口武器的主要动力。”

谈新冠影响为时过早

SIPRI指出，目前讨论新冠疫情造成的经济衰退是否导致武器交易放缓还为时过早。

韦泽曼表示：“新冠疫情的经济影响可能使一些国家在未来几年重新评估武器进口。但与此同时，即使是在2020年疫情的高峰期，许多国家仍签署了主要武器的大宗合同。”

张筠青/ 乐然 （德新社、路透社）

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