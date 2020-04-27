 瑞典智库修正对中国2019年实际军费的估计 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2021

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时政风云

瑞典智库修正对中国2019年实际军费的估计

中国的国防预算在全球排名第二，仅次于美国。斯德哥尔摩国际和平研究所近日发布了一份关于重新评估中国军费开支的研究报告，对如何调查北京不纳入官方统计的“灰色区域”进行了方法上的调整。

China I Airshow in Zhuhai

资料照片：珠海航展上展示的云影无人机

（德国之声中文网）斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）日前发表了一份关于中国实际国防支出的评估报告，认为这个全球军费开支第二的国家在2019年应该有1.66万亿元人民币（约折合2400亿美元）用在了国防领域。

北京方面每年都会公布官方的国防预算数字，2019年的军费开支约为1.2万亿元人民币（约折合1750亿美元）。但是西方国家普遍认为，这一官方数字并未包含中国用在军事领域的所有开销。从上世纪90年代末开始，不少分析人士指出，中国很多军事行动的支出没有被官方数据统计进去。

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自1994年以来，中国的军费开支一直在稳步增长。2010年以来，中国军费预算更是跳涨了85%。不过，从GDP的占比来看并没有大的变化，一直处于1.9%的水平。

中国的军费增长每年都会成为两会期间各界关注的焦点。最新的数字公布后，台湾中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑向德国之声表示，评估中国的军力不能只看国防预算。未来中国军方发展战略不仅有软硬兼施，还有虚实相济。

再过几天，中国政府于今年年底审议修订后的《国防法》将开始执行。在新增内容中强调“中华人民共和国奉行防御性国防政策”的同时，也在其中规定中国以后会因“发展利益”进行军事动员。

2020年4月SIPRI曾发布全球军费报告，其中估计中国2019年的实际国防支出应该在1.8万亿元人民币左右，占全球军费总开支的14%。这份新出炉的报告根据新的调查研究方法得出的结果则相比上述数字下调了1420万亿元（约折合210亿美元）。

题为《重新评估中国的军事支出》（A new estimate of China’s military expenditure）的这份报告由田楠博士（音译，Nan Tian）和苏菲（音译，Fei Su）两位研究员撰写，根据SIPRI研究所网站上的介绍，两位学者都精通中文。作者在报告中指出，之所以调整对中国实际国防预算的调查统计方法，是因为有一些在上世纪末和本世纪初被视为“灰色区域”的支出，近年来已经被中国政府纳入官方的统计。

为了提高对中国军费研究的精确度，该报告加入了一些新的支出项，移除或修正了一些旧的项目。比如说，中国海警（China Coast Guard）的军事行动开销被加进来，而具有军方背景的企业的商业活动收益则不被统计。对于武装警察、退休退役军人安置和养老金和额外军事建设方面的支出，则进行了统计方法上的调整。

China Marinesoldaten

从报告中提供的数据图表来看，即使经过统计方法的修正，SIPRI新评估的中国历年军费仍然明显高出北京官方统计数字。报告同时指出，尽管对中国实际军事支出的估计进行了方法上的调整和改进，但是北京对于某些特定领域的支出讳莫如深，缺乏透明度，仍然是令人担忧的问题。在一些军事建设支出和对军工企业的补贴方面，仍然存在很多不确定性。未来该机构将会更多聚焦于从公开发表的中文来源中挖掘信息，从而进一步提高评估的精确度。

除了国防支出稳定增长之外，中国在全球武器出口市场所占的份额也在不断增长。根据2021年1月初SIPRI发布的报告，基于2019年度的军贸数据，共计4家中国武器公司跻身“全球前25强”，其中3家公司排名处在前10位。中国在全球武器贸易中所占的比例达到16%，仅次于美国。根据该机构的统计，中国航空工业集团公司、中国电子科技集团公司、中国北方工业集团公司和中国南方工业集团公司这四家中国企业的销售额在一年之内增长了4.8%。

雨涵（综合报道）

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