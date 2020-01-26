 瑞典智库：中国拥有全球第二大军火产业 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2020

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瑞典智库：中国拥有全球第二大军火产业

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）本周一公布了全球军火行业的最新研究结果，该机构估算，中国是全球第二大军火出口国。排名第一的是美国。研究所还指出，2018年全球军备开支增加，达到冷战结束以来的最高水平。

Minigun Stand MG Symbolbild Waffenexporte (picture-alliance/dpa/J. Lo Scalzo)

斯德哥尔摩国际和平研究所 ：全球军备支出正在增加

（德国之声中文网）斯德哥尔摩国际和平研究所周一(1月27日)表示，过去由于数据不足，研究所都没有将中国列入其年度全球武器制造商排行榜当中。不过，该机构这次取得了4家主要武器制造商的可靠财务数据，借此推估中国军火商的规模。

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位于斯德哥尔摩的国际和平研究所发出警告，实现无核世界遥遥无期。相反，俄罗斯与美国之间签署的2项重要核裁军条约即将到期。届时有可能开始新一轮军备竞赛。 (17.06.2019)

联合国一名高级安全官员周二表示，使用核武器的风险目前是二战以来最高的。这名官员称，其紧迫性应受到世界更大的重视。 (22.05.2019)

美国国防部週二发佈一份报告，指出中国快速升级的军力令美国备感压力，也对中国攻打台湾的可能性感到忧心。 (16.01.2019)

智库收集整理了2015到2017年的数据，勾勒出一个相对全面的中国武器生产概况。该智库指出："随着可用数据的增多，现在已有可能估算出中国武器工业的合理可靠规模。"

斯德哥尔摩国际和平研究所表示，这四家中国公司2017年武器销售总额达到541亿美元，排名世界第二。排名稳站第一的美国，在2017年武器销售额为2266亿美元，俄罗斯则是以377亿美元排名第三。该机构表示，这4家中国企业是全球20大军火企业之一，其中3间在全球十大之列。其中排名第6的中国航空工业集团有限公司（AVIC），估计2017年的销售达到201亿美元，中国北方工业集团排名第8，公司的销售额为172亿美元。

这家瑞典智库调查的另外两家中国公司是中国电子科技集团和中国南方工业集团，两家企业销售额估计为122亿美元和46亿美元。

中国外交部和国防部并未回应路透社的置评请求。

这家总部位于瑞典的智库表示，在美国、中国等国开支增加的背景下，全球军备支出正在增加，2018年达到1.8万亿美元，创下冷战结束以来最高水平。

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