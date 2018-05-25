 瑞典新法生效 未明确同意即属强奸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2018

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时政风云

瑞典新法生效 未明确同意即属强奸

瑞典一条引起广泛争议的法规今天开始生效。该法规定，只有性伴侣明确表示同意的情况下，性行为才为合法，否则即构成强奸。

Symbolbild Umfrage zum Liebesleben der Deutschen (picture alliance / Jörg Lange/dpa-Zentralbild/dpa)

床第之欢，必须建立在两厢情愿的基础上

（德国之声中文网）从七月一日开始，在瑞典评判是否构成强奸的根据，将不再是性侵受害者是否曾明确说"不"或作出激烈反抗。只有明显基于自愿基础上的性行为，才被视为合法。现在争执的焦点是，法庭如何应用这一新法，又如何界定口头或非言词性的"同意"？

Jahreshauptversammlung Deutscher Bühnenverein (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

去年夏季"MeToo"运动席卷瑞典之后，自诩崇尚女权主义的瑞典政府促成了这项新法的诞生。瑞典以注重男女平权而著称，因而"MeToo"运动爆发以来，在该国也引起了巨大的波澜。数千名女性公开诉说了自己的遭遇。

不作为，并不等同于默认

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没有对方的同意，但也没有施暴，这样的性行为是不是强奸？瑞典议会本周通过了一项法案，规定以上行为即为强奸。包括国际大赦在内的活动组织对这一立法表示欢迎。 (25.05.2018)

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瑞典首相斯蒂凡·洛夫文（Stefan Löfven）在介绍这一新法规时强调："性必须是一种自愿的行为。"但是，该法律也在国际间引来了不解和嘲讽。有评论员不无讽刺地写道，看来今后只有签署书面协定后，才可以性爱，但这样一来，卧室里会不会兴致全无呢？

但尽管如此，德国民调机构YouGov进行的一项问卷调查显示，近半数受访者主张德国也应引进类似的法律。迄今为止，德国评判强奸犯罪的基本原则是"不愿意就是不愿意"。也就是说，性侵受害者必须明确用言词或肢体动作表明，她或他不想有性行为。

达扬/乐然（德新社、法新社）

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