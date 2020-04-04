瑞典政府考虑告别"佛系抗疫"

(德国之声中文网) 曾经担任瑞典卫生局首席流行病学家、欧洲疾控中心科研部主任等要职的世卫组织顾问吉塞克(Johan Gieseke)近日在瑞典公立电视台SVT的节目中表示，接下去的三个星期，首都斯德哥尔摩医院内的状况将变得非常糟糕，三周的高峰期过去之后，病例数字将有所下降。吉塞克指出，瑞典其他地区的疫情高峰期将略微晚于首都地区。

迄今为止，瑞典政府一直在这场疫情中坚持所谓的"瑞典路线"：酒吧继续营业、学校依然上课，甚至滑雪场也仍然开放，这与纷纷出台禁足令、社交限制令的欧洲邻国形成鲜明对比。

即便在三月底，瑞典卫生局现任首席流行病学家特内尔(Anders Tegnell)依然只是"建议"出现症状的民众留在家中、企业推广在家办公，当局仅仅禁止了规模超过500人的公共活动。面对专家以及一线医护人员的批评，特内尔甚至还曾说，疫情就像森林火灾，只要减缓火势蔓延的速度，那么火灾最后就会自行熄灭。德国知名病毒学家凯库勒教授(Alexander Kekulé)上星期不无揶揄地表示，面对全新的病毒，各国都纷纷采取强硬手段，而"瑞典路线"仿佛就是这场浩大试验中的"对照组"。

"建议"变"禁令"政府欲扩权

这种不采取强硬措施、只检测统计重症病例的"佛系防疫"，如今在瑞典国内也遇到了巨大的阻力。目前，仅1000万人口的瑞典，已经有500人死于新冠病毒感染，确诊患者（在瑞典等同于重症病例）总数也已有7000余人。而同处斯堪的纳维亚半岛的邻国挪威，则在执行了整整一个月的严格社交隔离令后宣布，防疫工作已经取得了初步成效，流行病再生传染数已经压低到了0.7。500万人口的挪威，迄今只有约60人死于新冠病毒。

3月25日斯德哥尔摩的一处酒吧

压力之下的瑞典政府，正在考虑改弦更张：从周末起，社民党与绿党组成的执政联盟就开始与反对党以及其他公共机构展开磋商，计划出台一份更为强硬的法案。据悉，新法案将不再只是"建议"，而是像欧洲各邻国一样执行强制措施。卫生部长哈琳(Lena Hallengren)希望，能够在4月10日复活节假期开始之前将这部新法案提交国会审议。她说："瑞典政府、地方当局、疾控部门将能够下令限制公共交通、关闭餐馆和商场，按照此前规定可以容纳50名以下人员集聚的场所也可能被关闭。"

新的疫情危机应对法案将扩大对行政部门的授权。草案中甚至还一度规定，政府可以完全绕开国会进行防疫决策，不过该条款现在已经被删除。根据最新的草案，政府尽管有权在不通过国会批准的情况下直接出台防疫措施，但是反对党依然有权在审议后对这些防疫措施进行修改，甚至推翻。

卫生部长哈琳强调，政府并不是想要借新法案破坏民主。"我们不是要对国会夺权，而是因为身处前所未有的局面之中。尽管迄今我们共同做出了快速的决策，但是有些决策所花费的时间依旧太长。部分措施必须要在短短几个小时的时间内颁布。当然，如果国会发现这些措施有误，依然有权在颁布后予以收回。"

新的应急法案，初步有效期为三个月。瑞典政府希望，届时这个北欧国家已经度过了疫情最艰难的阶段。瑞典国王周日(4月5日)晚间也在电视演讲中，感谢一线工作人员的付出，并且鼓舞全体民众："我曾经亲历过我国遭遇的多次危机，从中我学到了一点：不论多么漫长、多么深重，危机早晚会结束。"

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日 意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 西班牙：封锁至4月11日 西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 葡萄牙：国家紧急状态延长至4月17日 葡萄牙议会4月2日表决通过提案，延长全国紧急状态至4月17日，并视情决定是否再次延长。自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 法国：封锁措施延长至4月15日 法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民在需要购物和处理其他必要事务时才能外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。鉴于疫情仍很严重，封锁截止期已经从4月1日延长至4月15日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 德国：封锁措施延长至4月19日 与其他许多欧洲国家不同，德国除了拜仁州和萨尔兰州外，其它各州都没有下“禁足令”，而是颁布了“社交隔离令”。3月22日，德国宣布了严厉的社交隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是违法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等必须关闭。在外独自运动是允许的，但与他人之间需至少保持1.5米的距离。 而德国境内的学校最早于4月13-24日才可能复课。默克尔总理于4月1日宣布，德国的社交隔离措施将至少延长至4月19日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估 英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 荷兰：限制令实施至4月28日 3月31日，鲁特总理宣布荷兰限制令截至期从4月6日延长至4月28日。这就意味着酒吧、餐馆、博物馆和学校的关闭时间比原计划延长三周。公众聚会和大型活动在荷兰则被禁止至6月1日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 比利时：限制措施至少持续到4月19日 比利时的封锁令从3月18日开始生效， 1140万国民被命令留在家中，尽可能避免与外界接触，只有看医生、购买食物或帮助需要的人，以及户外散步和简单锻炼除外。警察在街上巡视，违反规定者将被罚款。至少在4月19日之前，外国旅行也被禁止。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 瑞典：没有严格限制 尽管疫情也像别国一样不断上升，但是瑞典没有采取类似的全国“禁足令”。但是社交隔离措施仍被采纳，很多人选择在家工作，放弃或者减少旅行。瑞典政府3月29日禁止超过50人的聚会，3月31日禁止访问养老院及疗养场所。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 奥地利：封锁措施生效至4月13日 奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 波兰：限制措施持续到4月11日 波兰于3月13日关闭了边界，大多数外国人被拒绝入境。餐馆、酒吧和非紧要的企业也被关闭。3月24日再度收紧封锁措施，禁止人们离家外出，除非必要的活动，例如买菜、遛狗、上班和照顾老年亲属。在家庭之外，还禁止两个人以上的聚会。波兰政府对共同出席宗教活动、乘坐公共交通的人数都进行了限制。葬礼人数不得超过五人。但是，原定于5月10日举行的波兰总统大选仍按计划进行。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 匈牙利：无限期紧急状态 3月11日，总理奥尔班宣布匈牙利进入紧急状态。 3月30日，国会通过法案无限期延长紧急状态。该法案引起人权团体的警惕。根据新法律，散布与新冠病毒有关的虚假信息，定罪后将面临最高5年的监禁，而违反隔离规定则将面临8年的监禁。上班、购物和锻炼身体仍然被允许，但公众聚会被禁止。匈牙利已于3月17日关闭边界，拒绝外国公民入境。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 捷克：限制措施持续到4月11日 捷克共和国于3月12日宣布为期一个月的紧急状态，关闭边境，并要求所有国民居家隔离，除非必要的活动，这些活动中不包括外出锻炼。从3月26日开始，国民被允许离家外出，但除了家人之外，结伴同行不得超过两人。外出活动时，必须带上口罩或者用围巾遮住嘴巴，违者将被罚款。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 乌克兰：限制措施持续到4月24日 乌克兰从3月17日起全面禁止外国游客入境，只有少量航班仍被允许。学校、酒吧和餐馆被要求关闭，群体聚会被禁止。3月25，乌克兰宣布进入国家紧急状态，并将封锁措施延长至4月24日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 塞尔维亚：无限期封锁 塞尔维亚是欧洲最严封锁国家之一，总统武契奇于3月15日宣布进入无限制紧急状态。大多数国民实行12小时禁足， 65岁以上的居民除周日外24小时禁足，由警察强制执行。包括商业航班在内的所有外国游客禁止入境。全国的公共交通已经暂停，所有公园都已关闭。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 俄国：莫斯科封锁到4月14日 莫斯科居民从3月30日开始被要求居家隔离，至少到4月14日为止。除了就医、购物或上班不得外出。俄罗斯第二大城市圣彼得堡和其他几个地区也在效仿。普京下令从3月30日开始全国放假一周。俄罗斯议会通过了严厉的新法律，因违反封锁令导致他人死亡将面临最高7年刑期。 作者: 周正豪 (实习记者)



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