 瑞典政客焚烧《古兰经》引爆严重骚乱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2022

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时政风云

瑞典政客焚烧《古兰经》引爆严重骚乱

正值伊斯兰斋月期间，瑞典极右政治家焚烧《古兰经》后，该国多个城市发生严重骚乱。主要穆斯林国家纷纷谴责焚书挑衅行径。

Schweden | Ausschreitungen in Malmö

骚乱当中的马尔默市：一辆公共汽车葬身火海

（德国之声中文网）过去数天里，瑞典极右翼组织当众焚烧《古兰经》引发大规模骚乱。穆斯林为抗议这一行径举行的示威活动中，同警方发生暴力冲突，至少有40人受伤，其中包括26名警员。

上周四（4月14日），丹麦-瑞典籍极右政治家帕鲁丹（Rasmus Paludan）在永科平市（Jönköping）一个广场上点燃了一部《古兰经》，他领导的政党紧接着宣布在邻城举行公开集会，但后来未能成行，原因是反对帕鲁丹焚烧《古兰经》的人们在那里头上街头进行抗议，当中使用了暴力。

周六，帕鲁丹在瑞典首都斯德哥尔摩再次焚烧《古兰经》，再度引发大规模骚乱。紧接着，瑞典其他城市厄雷布罗（Örebro）、兰茨科罗纳（Landskrona）以及马尔默（Malmö）等都发生了暴力抗议活动，并持续到周一。警方在周一的新闻会上告知，数十人被捕，20辆警车被烧毁或严重损坏。

Schweden Norrkoping Protest Rechtsradikale Ausschreitungen

瑞典防暴警察出动

帕鲁丹原在丹麦成立了反对穆斯林民的极右政党"强硬路线"（Stram Kurs），该党把所有社会问题都归结到穆斯林移民身上，现在，他把该党方针引向瑞典。

据法新社报道，帕鲁丹的挑衅行为旨在鼓动民众对他的支持，为今年9月举行的议会大选奠定基础。直至目前，"强硬路线"尚未争取到足够的签名以越过参选的门槛。

焚烧《古兰经》事件以及引发的骚乱发生在伊斯兰斋月。伊拉克外交部为此召见了瑞典大使，称焚烧圣书将严重破坏瑞典同穆斯林之间的关系。沙特王室也通过通讯社强烈谴责"瑞典某些极端主义者以及他们针对穆斯林的挑衅行为"。土耳其外交部也发表声明，谴责瑞典"以言论自由为招牌，在打击挑衅行为以及对伊斯兰恐惧的问题上，表现出犹豫不决。"在德黑兰，人们在瑞典大使馆门前举行了示威抗议活动。

(综合报道)

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