瑞典接任欧盟轮值主席国 周三讨论中国旅客应对措施

（德国之声中文网）瑞典周日（1月1日）从捷克手中接棒成为欧盟轮值主席国，接下来6个月将担在布鲁塞尔担任重要的领导和调解角色。

俄罗斯发动的乌克兰的战争、战争对整个欧洲的安全和能源供应的影响，以及加强欧盟的军事能力和供应链，将是瑞典担任轮值主席国期间的首要问题。该国将举行约1500场欧盟各机构会议，并投入大量时间在27个成员国、欧洲理事会和欧洲议会之间协商并达成妥协。

欧盟27个成员国每6个月轮流担任主席国。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）12月中旬表示：「瑞典接任轮值主席国的时机，正是欧盟面对历史挑战之际。」

克里斯特松在其官网发布的声明中将乌克兰战争、对抗气候变化以及欧洲竞争力作为需要解决的关键待办事项。瑞典的优先事项是推动一个「更绿色、更安全、更自由的欧洲」。

克里斯特松及其内阁在欧盟舞台上仍是相对陌生的面孔。这个保守党政府刚取代社会民主党籍的前首相安德松（Magdalena Andersson）执政两个半月。克里斯特松是有史以来首位与右翼民粹主义政党瑞典民主党密切合作的政府首脑。

虽然瑞典民主党并未入阁，但作为议会第二大势力而且席位超越执政党温和联合党，瑞典民主党仍握有相当大的权力。欧盟对此持质疑态度，但瑞典的欧盟部长罗斯沃（Jessika Roswall）表示，其政府将「高度重视欧盟工作」。

周三开会讨论应对中国入境旅客

鉴于中国大规模的新冠感染潮，瑞典作为新轮值主席国，宣布将在即将来临的周三（1月4日）召开「欧盟综合政治危机应对机制」会议（IPCR），讨论如何应对来自中国的游客。斯德哥尔摩政府周六晚间表示，瑞典致力于治理一项共同战略，实现可能的入境限制，并强调「迅速出台必要措施」的重要性。

中国在12月初放弃严格的「清零」政策并放宽多数新冠限制措施后，感染数字上升。数日前，北京宣布取消入境后全员核酸检测和隔离措施，民众对国际机票的搜索量随即暴增。

过去数日间，日本、韩国、以色列、印度、法国、意大利、西班牙、美国、台湾、澳大利亚、法国、英国等陆续宣布对从中国入境的旅游实施新冠限制措施，要求来自中国的旅客接受筛检或出示新冠阴性证明。德国则暂不打算对中国入境旅客采取类似措施。

（德新社、法新社）

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