瑞典排除华为、中兴 中国即将报复爱立信？

（德国之声中文网）两天前（10月21日），爱立信首席财务官梅兰德尔（Carl Mellander）在接受路透社采访时说：“中国大幅铺设5G网络是这个季度我们业务的最大增量动能。”爱立信从中国3大通信服务商均获得了技术采购订单。 梅兰德尔表示，董事会对于今年能够完成既定目标信心满满。

本周二（10月20日）瑞典电信监管机构宣布，出于安全考量，将禁止中国通讯集团华为和中兴参与该国5G网络建设。瑞典官方的这一决定很有可能引发中方的报复。中国外交部发言人赵立坚本周已经在新闻例会上称， 中方对瑞方的决定表示强烈不满。他说：“瑞方应秉持客观公正态度，纠正错误决定，避免给中瑞经贸合作和瑞方企业在华经营带来消极影响。”

今年11月瑞典将拍卖5G频谱。所有参与竞拍的电信公司均需在 2025年1月1日之前移除所有已经安装的华为和中兴通讯的设备。

在美国的压力下，将中国的网络设备提供商看做是安全隐患，欧洲国家在各自的网络建设中重新审查了华为的作用。英国是欧洲首个宣布将从2027年开始移除所有华为通讯设备的国家。

今年第3季度爱立信的盈利大增。营业利润从一年前的65亿瑞典克朗增长到90亿克朗（约合8.71亿欧元），远超过预期的69.8亿克朗。爱立信首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）说：“到目前为止新冠疫情对我们的业务影响有限，但是我们会密切观察情况有可能发生变化的所有迹象。”

爱立信公司还对外宣布称，该公司已经和瑞典特里亚电信（Telia）在北欧和波罗的海国家建设5G网络的问题上签订了为期5年价值数十亿克朗的合同。

洪沙/达扬 （路透社）

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