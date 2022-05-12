 瑞典：我们加入北约可以减少冲突风险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2022

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时政风云

瑞典：我们加入北约可以减少冲突风险

在邻国芬兰的领导人表示必须“毫不拖延”加入北约后，瑞典方面也针对该问题表达了一些看法。该国政治家表示，瑞典加入北约将在北欧产生“威慑效应”，有利于地区稳定。

图为今年年初在瑞典的哥特兰岛，当时局势已经呈现紧张态势，瑞典在这个战略要地部署了士兵

图为今年年初在瑞典的哥特兰岛，当时局势已经呈现紧张态势，瑞典在这个战略要地部署了士兵

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当冷战结束、苏东阵营土崩瓦解之后，作为其对立军事联盟的北约却持续扩张。这一战略究竟是对维护和平做出了贡献，还是对和平构成了威胁，至今仍然争论不休——而这也成为促使俄罗斯对乌克兰采取军事行动的主要因素之一。

俄乌战争已近两个月。政论家邓聿文认为，该战争带来的一大战略后果是在全球加速促进两大对抗集团的形成，让世界重新步入冷战格局。它的某种带有标识性的信号，就是最近召开的北约外长会议首次将其亚太伙伴纳入，并表示要应对“中国影响力”。

俄总统普京在莫斯科阅兵式上的讲话中称，俄军在乌采取行动，责任端在西方。他赞扬俄军浴血奋战，警告发生新的世界大战。

芬兰总统和总理周四发表了一份联合声明，阐述其支持让芬兰加入北约的立场。该国在过去几十年一直在该问题上保持中立，但是在俄罗斯入侵乌克兰后，公众舆论转向。对于芬兰此举，莫斯科迅速回应，表示“肯定”会将之视为对俄罗斯的威胁。

（德国之声中文网）瑞典外长林德（Ann Linde）周五（5月13日）说，对瑞典安全政策进行的全党派审查得出结论，加入北约将有助于稳定，并将使波罗的海周边国家受益。

林德在介绍议会的安全报告时告诉记者：“瑞典加入北约将提高军事冲突的门槛，从而在北欧产生预防冲突的效果。”

该安全报告没有包含任何建议。不过瑞典国防部长胡尔克维斯特（Peter Hultqvist）提醒说：“如果瑞典选择寻求加入北约，就有来自俄罗斯反应的风险。”他表示，在这种情况下，“我们准备应对任何反应”。

瑞典议会预计将在周一就安全局势进行辩论。然后，预计首相安德松（Magdalena Andersson）将召集一次特别内阁会议，届时将做出有关申请加入北约问题的正式决定。

如果瑞典正式加入北约，将结束该国200多年的不结盟状态。

芬兰已经迈出第一步

周四，瑞典的邻国芬兰迈出了寻求加入北约的第一步。该国总统和总理发表了一份联合声明，阐述支持让芬兰加入北约的立场，并表示必须“毫不拖延地”这样做。

芬兰在过去几十年一直在该问题上保持中立，但是在俄罗斯军入侵乌克兰、威胁任何加入北约的企图都会带来后果后，芬兰公众舆论转向。

观看视频 01:33

芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

“军事和政治影响”

对于芬兰此举，莫斯科表示，“肯定”会将之视为对俄罗斯的威胁。俄罗斯外交部周四还称，芬兰加入北约将“对俄罗斯和芬兰的关系以及北欧的稳定和安全造成严重损害”。

克里姆林宫此前也警告说，如果瑞典和芬兰决定加入北约，将产生“军事和政治影响”。

若芬兰和瑞典加入北约，这个国际军事联盟与俄罗斯的陆地边界将增加一倍以上。俄罗斯在波罗的海和北极地区将被北约国家包围。

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）对芬兰、瑞典两国加入北约的愿望持批评态度

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）对芬兰、瑞典两国加入北约的愿望持批评态度。鉴于北约实施全体成员国一致通过才能产生决议的原则，土耳其能一票否决芬兰、瑞典两国入盟

有否决权的土耳其持批评态度

土耳其总统埃尔多安对芬兰、瑞典两国加入北约的愿望持批评态度。他周五表示，“我们关注到瑞典和芬兰的有关动向，但我们对此不持积极看法”。他说，斯堪的纳维亚国家差不多成了比如库尔德工人党等“恐怖组织的旅店”。

鉴于北约实施全体成员国一致通过才能产生决议的原则，土耳其能够一票否决芬兰、瑞典两国入盟。据媒体报道，周六，这三个国家的代表将在柏林展开磋商。 

（美联社，路透社，德新社）

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