瑞典：我们加入北约可以减少冲突风险

（德国之声中文网）瑞典外长林德（Ann Linde）周五（5月13日）说，对瑞典安全政策进行的全党派审查得出结论，加入北约将有助于稳定，并将使波罗的海周边国家受益。

林德在介绍议会的安全报告时告诉记者：“瑞典加入北约将提高军事冲突的门槛，从而在北欧产生预防冲突的效果。”

该安全报告没有包含任何建议。不过瑞典国防部长胡尔克维斯特（Peter Hultqvist）提醒说：“如果瑞典选择寻求加入北约，就有来自俄罗斯反应的风险。”他表示，在这种情况下，“我们准备应对任何反应”。

瑞典议会预计将在周一就安全局势进行辩论。然后，预计首相安德松（Magdalena Andersson）将召集一次特别内阁会议，届时将做出有关申请加入北约问题的正式决定。

如果瑞典正式加入北约，将结束该国200多年的不结盟状态。

芬兰已经迈出第一步

周四，瑞典的邻国芬兰迈出了寻求加入北约的第一步。该国总统和总理发表了一份联合声明，阐述支持让芬兰加入北约的立场，并表示必须“毫不拖延地”这样做。

芬兰在过去几十年一直在该问题上保持中立，但是在俄罗斯军入侵乌克兰、威胁任何加入北约的企图都会带来后果后，芬兰公众舆论转向。

观看视频 01:33 芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

“军事和政治影响”

对于芬兰此举，莫斯科表示，“肯定”会将之视为对俄罗斯的威胁。俄罗斯外交部周四还称，芬兰加入北约将“对俄罗斯和芬兰的关系以及北欧的稳定和安全造成严重损害”。

克里姆林宫此前也警告说，如果瑞典和芬兰决定加入北约，将产生“军事和政治影响”。

若芬兰和瑞典加入北约，这个国际军事联盟与俄罗斯的陆地边界将增加一倍以上。俄罗斯在波罗的海和北极地区将被北约国家包围。

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）对芬兰、瑞典两国加入北约的愿望持批评态度。鉴于北约实施全体成员国一致通过才能产生决议的原则，土耳其能一票否决芬兰、瑞典两国入盟

有否决权的土耳其持批评态度

土耳其总统埃尔多安对芬兰、瑞典两国加入北约的愿望持批评态度。他周五表示，“我们关注到瑞典和芬兰的有关动向，但我们对此不持积极看法”。他说，斯堪的纳维亚国家差不多成了比如库尔德工人党等“恐怖组织的旅店”。

鉴于北约实施全体成员国一致通过才能产生决议的原则，土耳其能够一票否决芬兰、瑞典两国入盟。据媒体报道，周六，这三个国家的代表将在柏林展开磋商。

（美联社，路透社，德新社）

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