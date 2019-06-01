瑞典女孩通贝里获得“良心大使奖”

（德国之声中文网）本周五（6月7日），年轻的瑞典气候活动家格蕾塔•通贝里（Greta Thunberg）以及她发起的“星期五为未来”抗议运动获得大赦国际人权奖，获奖理由是“在维护人权方面具有独特的领导力和勇气”。

通贝里和受她激励在每周五逃学抗议气候问题的百万学生获得的是大赦国际“良心大使奖”（Ambassador of Conscience Award）。该奖还授予过橄榄球星科林•卡佩尼克、歌手艾莉西亚•凯斯以及诺贝尔和平奖获得者纳尔逊•曼德拉和马拉拉•优素福扎伊。

罢课为了未来

气候危机是"公然的不义"

通贝里在一份声明中表示，她代表该运动获得该项奖励是"巨大的荣誉"，并说"这不是给我的奖，这是给每个人的奖。"

"你必须为你心中的公正而战。我认为这个运动的所有参与者都在这样做。" 通贝里说。

她说："我们需要反对的公然的不义是，地球南半球的人们将受气候变化影响最大，但是他们对导致这一原因的责任最小。"

去年，全球碳排放量创下历史新高。联合国去年10月份发布的警告说，为了稳定气候，未来12年内必须大幅减少废气排放。

通贝里发起的"星期五为未来"呼吁学生在星期五罢课，并参加呼吁气候改变的示威活动。该活动已经在澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、荷兰、德国、芬兰、丹麦、日本、瑞士、英国和美国等国家举行。

通贝里在一些场合向世界各国领导人喊话发表讲话，指出他们未能为应对气候变化做更多事情，让年轻人失望。

今年16岁的通贝里去年开始前往瑞典议会大楼外进行个人抗议。受她激励，更多的年轻人走上街头。如今，该运动波及欧洲、北美、南美和澳洲。

5月24日，星期五，全球131个国家进行了"星期五为未来"罢课抗议活动。

"我们都能发挥作用"

“全球年轻的活动家们正在挑战我们去直面气候危机的现实，在她们面前我们感到谦卑并深受鼓励。”大赦国际秘书长库米•奈杜（Kumi Naidoo）发表声明说，“他们提醒我们，我们比自己所知道的更强大，我们都可以在对抗气候灾害的人权保护方面发挥作用。”

大赦国际于2002年创立"良心大使奖"，以表彰促进人权事业的个人和团体。今年的颁奖典礼日期尚未确定。

张平/苗子（德新社、路透社）