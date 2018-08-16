 瑞典大选 右翼崛起势不可当 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2018

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时政风云

瑞典大选 右翼崛起势不可当

本周日，瑞典议会举行大选。根据此前的民调结果，主打反难民、反伊斯兰的极右翼政党得票率有望大幅上升。该国的几个传统大党则因此面临两难的局面。

Schweden Stockholm Parlamentswahl (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

斯德哥尔摩的一投票站

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上万名儿童在欧洲销声匿迹。他们都是独自来到欧洲的难民。欧洲刑警组织担心，这些孩子有可能被犯罪分子无情剥削，甚至还有可能沦为性奴。 (31.01.2016)

多达8万名难民将不得不离开瑞典。当局希望难民能自愿离开。但瑞典内政部也已作好准备，必要时将"采取强制措施帮助难民返回家乡"。 (28.01.2016)

2014年和2015年，瑞典首都斯德哥尔摩也曾发生难民对年轻女性的群体性侵案。瑞典警方曾为“掩盖”案件表示道歉。据瑞典一家报纸报道，瑞典在秘密收集、统计难民的犯罪行为。 (22.01.2016)

大规模接收中东难民对于瑞典来说并不是什么新的挑战，十几年前这个国家就曾经向来自伊拉克的难民敞开国门。 (25.10.2015)

(德国之声中文网) 长期以来，北欧国家一直以完善的社会福利保障制度以及对外来移民的友善包容而著称，作为地区最大国家的瑞典更是其典型代表。然而，在过去3年间，总人口不到1000万的瑞典总共接纳了30万难民，其比例之高，超越了其他所有欧洲国家。这也彻底转变了瑞典社会对外来移民的态度。

在这种背景下，主打反伊斯兰、反移民牌的瑞典民主党崛起就显得顺理成章。大选前的民调显示，该右翼政党的支持率已经上涨到20%左右。甚至还有人预测瑞典民主党的得票率将超过25%。

此次大选后，瑞典新政府的组阁将会面临大问题。执政的瑞典社民党虽然有望保持议会最大党派的地位，但是其得票率有可能重挫六个百分点，跌至25%。首相洛夫文(Stefan Löfven)届时将无法再与执政盟友绿色环境党以及左翼党获得足够多的议席。

而由温和联合党、中间党、自由党、基督教民主党组成的中右翼联合阵营"瑞典联盟"，也很可能因瑞典民主党的崛起而得不到足够的议席来组成内阁。与中左翼联合一样，中右翼联合阵营也在大选前坚决与排外、反欧洲的瑞典民主党划清界限，排除与之联合组阁的可能性。

外界预计，瑞典新一届政府仍将是由社民党与绿色环境党组成少数派内阁，并在具体的议案表决中依靠左翼党以及"瑞典联盟"的支持。

 

Schweden Wahlkampf Stefan Löfven (picture-alliance/TT News Agency/A. Wiklund)

瑞典首相勒夫文在9月8日的最后一天选战中

选票流失中左翼无力回天

瑞典国内政坛的局势近年来和德国颇有相似之处。经济繁荣、就业率屡创新高，但是部分民众却越发担忧。这种氛围给右翼民粹势力以可乘之机。首相勒夫文已经尝试通过加强法治、在难民政策上大转向等手段来阻止选民流失，但是成果寥寥。

2015年难民潮之后，瑞典明显收紧了相关移民法规，还大幅增加了对不符合政治避难条件的难民的遣返力度。勒夫文也因难民政策的这一转向而遭到左翼人士的指责，认为他在向瑞典民主党的立场靠拢。对此，勒夫文反驳说，瑞典当今的移民政策依然符合传统的社会民主党政策。

而在今年8月13日夜间，瑞典南部多个城镇发生骚乱，蒙面的青少年点燃了百余辆汽车，并向警察投掷石块，这一事件也成为了瑞典民主党的话柄，指责执政党社会治安不力。此外，今年夏天欧洲反常的高温天气，造成北欧也频频发生森林火灾，执政党也因此而被指控危机预案不充分，造成了民意支持度进一步下跌。

瑞典议会大选的初步计票结果预计在当地时间周日夜间揭晓。

文山/李鱼/(德新社、路透社、法新社)

 

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